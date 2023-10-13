Юбилей года: 90 лет – Марку Захарову!

90 лет Мастеру! 90 лет гениальнейшему режиссеру! 90 лет человеку, фильмы и спектакли которого идут со мной по жизни уже четыре десятка лет. 90 лет – Марку Анатольевичу Захарову! Человеку, который может практически все!

Он может заставить едва проснувшихся граждан запеть! Он знает, где находится доходное место! Если попросите, он с легкостью изобразит вам революционный этюд. Он покажет вам, что же такое жестокие игры. Если нужно будет, то проведет эксперимент и сделает любую трагедию оптимистической. Он осуществит диктатуру совести и определит мудреца. Для него не проблема открыть школу для эмигрантов и затеять королевские игры. Он с легкостью построит для всех вас город миллионеров и заставит услышать плач палача. Он играючи может организовать для вас мистификацию, а если нужно, то и пойти ва-банк. Он покажет вам вальпургиеву ночь и насадит неповторимый вишневый сад. Он без труда может замутить либо женитьбу, либо день опричника. Ибо он – Гений!

Гений, открывший формулу любви, сделавший чудо обыкновенным и даже укротивший зловещего Дракона. Гений, влюбивший каждого из нас в барона Мюнхгаузена и Остапа Бендера. Гений, которому нет равных!

Классика, хрестоматийность театрального искусства и кинематографа, помноженная на дарованный Судьбой безграничный талант Марка Анатольевича, живет. Живет в каждом из нас, живет в записях и на сцене. Живет в каком-то неосязаемом пространстве, которое нельзя отодвинуть или уничтожить. Живет в Вечности.

Сказочная фантасмагория, созданная талантливым режиссёром почти четыре десятка лет назад, навсегда покорила меня, да и не только меня. Если фразы, сказанные в фильме живут в нашем лексиконе и сегодня, если при слове «кузнец» мы улыбаемся, зная, что будет сказано дальше, если когда мне несколько лет назад предложили поехать в Смоленск, и мы оба – я и мой друг – расссмеялись, почти в унисон сказав, что этот город –не самое лучшее место для незванных гостей, то значит, и фильм жив, и его создатель занял серьезное место в наших душах и сердцах.

Каждый новый спектакль на сцене «Ленкома», который я ждала, как малые дети ждут прихода Деда Мороза и получения самых неожиданных подарков, был для меня праздником! И Марк Анатольевич был куда щедрее бородатого деда из Великого Устюга. Ведь его подарки проникали в душу и сердце, теребили мозг и сознание, заставляли мыслить и действовать, помогали находить ответы на какие-то, казалось бы, неразрешимые вопросы. И это куда ценнее яркой игрушки или кулька сладостей.

Да и сам он был каким-то потрясающе-волшебным! Ироничная, добрая улыбка, лишенная сарказма и насмешки, чуть усталый взгляд всегда каких-то неуловимо- грустных и вдумчивых глаз, неспешная отточенно-осмысленная речь, заволакивающая собеседника и погружающая в ауру размышлений и умозаключений.

Именно он показал всем нам, что такое настоящая рок-опера. «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» стала первым шедевром в этом жанре. А уж «Юнона и Авось» четыре десятка лет является визитной карточкой «Ленкома». Хотя, сегодня эту карточку неумело задекорировали и изменили практически до неузнаваемости. Мне повезло увидеть ее в первом, или как сейчас говорят, «золотом» составе. После чего просмотр ее для меня – табу. Я видела «Юнону» Захарова, другой мне не нужно.

А вообще, каждый выбранный Марком Анатольевичем материал для спектакля – это абсолютно верное попадание в настроение. В настроение общества и страны. И четкое пророчество того, что он замечает в театре и актерах. Я как-то уже писала о том, насколько считываемы его посылы, завуалированные в сценариях. И это есть не что иное, как великая мудрость, гениальная прозорливость и беспроигрышное предсказание. Лишь напрягите извилины – и прочтите!

Вообще, вся долгая и бесконечно продуктивная творческая жизнь Мастера – это эталон нравственности, камертон порядочности, парадигма морали. Ни в одном своем творении он не предал самого себя, своих нравственных устоев и своего отношения к любому аспекту нашей непростой и порой столь запутанной жизни. Марк Анатольевич не просто не позволял себе фальшивить и лицемерить, он не давал возможности искажать эту тональность и другим. Другим, которых он пытался сделать не только артистами, но и людьми. Первое получилось блестяще! А со вторым даже Всевышний не справился.

Сегодня Мастеру – 90! Всего 90! И Вы, Марк Анатольевич, живы и живете в своих творениях, в своих книгах, в своих искрометных фразах, да и в каждом из нас! А мы верим, что с годами мы станем мудрее и прозорливее, честнее и рассудительнее, добрее и достойнее. Достойными того наследия, которое Вы так щедро нам оставили в вечное пользование!

Спасибо, что остаетесь с нами и продолжаете делать нас порядочными и благонравными людьми! И спасибо за Ваше продолжение на земле – олицетворение пятой заповеди, данной Господом Моисею, и просто настоящего, замечательного, искреннего и доброго человека, а также талантливой актрисы, срывающей громогласные и продолжительные овации зала! А другой в Вашей семье, Мастер, и случиться не могло!

С Днем Рождения! Живите в этом мире! Живите вечно! Мы Вас очень любим!