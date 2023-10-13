В ООН обеспокоились обострением между Израилем и Ливаном

ООН обеспокоена возобновлением обстрелов на границе Израиля и Ливана, заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик 13 октября журналистам.
Он отметил, что в организации получают сообщения о возобновлении обстрелов. Также Дюжаррик напомнил, что в результате обстрелов ранило несколько журналистов, а один был убит.
«Временные силы ООН в Ливане активно взаимодействуют с властями по обе стороны… миротворцы продолжают выполнять свою важную работу», — заявил Дюжаррик.
Напомним, ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что беспилотники ЦАХАЛ нанесли удары по объектам в Ливане, которые принадлежат движению «Хезболла». До этого представители «Хезболлы» сделали заявление о событиях в секторе Газа. По их словам, палестинские бойцы не останутся один на один с Израилем.
Сектор Газа за минувшие шесть дней не получил «ни капли воды», – также заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, 13 октября сообщает пресс-служба главы организации.
Напомним, после начала массированной атаки палестинского движения ХАМАС по Израилю Тель-Авив полностью перекрыл поставки воды, электричества, продовольствия, топлива и медикаментов в сектор Газа.