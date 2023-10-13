Смотреть нельзя пропустить…

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Москва. 1974 год. Расцвет “брежневской” эпохи. Растет благосостояние советских трудящихся. Однако за внешним благополучием уже идут процессы, которые спустя полтора десятка лет приведут к гибели империи. Осенним вечером во время премьерного показа в подсобке Дома Моделей на Кузнецком мосту обнаружена повешенной ведущая манекенщица Мила Никанорова. К расследованию приступает принципиальный и упрямый следователь МУРа Кирилл Бессонов. Он связывает это дело с другим – смертью следователя ОБХСС Кузнецова, – с которым связана личная трагедия Бессонова. В ходе расследования выясняется, что за блестящим фасадом Дома Моделей происходит множество темных дел, в которые и оказалась втянута роскошная красавица, выпускница МГУ Мила Никанорова. Контрабанда драгоценностей, девочки, которых подкладывает под нужных людей администратор, сотрудничающая с КГБ, поставки фурнитуры для подпольного производства на ткацкой фабрике… Эта история – сюжет новинки сервиса интерактивного ТВ eTVnet сериала “Бизон: Дело манекенщицы”! В главной роли – Сергей Безруков.

Девочки не плачут

Аня и Катя – сестры. Катя замужем за Олегом, а Аня легко влюбляется и также легко разочаровывается в мужчинах. Все меняется, когда их мать Мария, владелица косметической клиники, решает выйти замуж за Антона, шеф-повара ресторана. На первый взгляд, это прекрасная новость, если бы не одно но. Будущий муж Марии – бывший возлюбленный Ани. Девушка уверена, что Антон женится на матери только для того, чтобы отомстить ей, и подговаривает сестру расстроить эту свадьбу.

Опять замуж

Анна – дочь банкира, выросла в состоятельной семье с любящими родителями, которые давно заждались внуков. Анна никогда не считала себя красавицей, но сейчас верит, что и ей, наконец, улыбнулась удача. Она выходит замуж за молодого человека Егора. Но в день своей свадьбы Анна узнает, что жених давно изменяет ей с другой, и решил жениться на ней только ради денег ее отца. Она сбегает из ЗАГСа и садится в ближайшее такси. Ехать ей некуда, и она предлагает случайному знакомому – таксисту Паше приютить ее на недельку у себя. Паше срочно нужны деньги, поэтому он соглашается, не представляя какие сюрпризы ждут его впереди. Оказывается, что Аня – “ходячая катастрофа”, у нее в руках все горит и ломается. А тут еще из деревни приезжают родители Паши, которые принимают Аню за его долгожданную невесту. Чтобы не травмировать маму с больным сердцем, Паша просит Аню подыграть ему…

Отогрей мое сердце

Когда-то беременную Вику бросил муж Стас и ушел к другой женщине – Насте. От переживаний у Вики случился выкидыш, после которого она больше не могла иметь детей. Вика замкнулась в себе и решила, что больше никогда не выйдет замуж.

Все о мужчинах

Рассказ о том, какими разными могут быть мужчины. О том, что мужчины – это, в первую очередь, сложные решения и настоящие поступки. О том, в чем мужчины могут быть сильны, а в чем комичны. О том, за что их можно и нужно любить.

В тесноте да не в обиде

Семья Смирновых когда-то была любящей и дружной. Муж, жена, двое детей – что еще нужно для счастья? Но постепенно все пошло наперекосяк. Жена постоянно ругается с мужем, дело доходит до развода. И они бы развелись, если бы подвернулся хоть какой-нибудь вариант с разменом жилья. Но крошечную квартирку разменять невозможно. Однажды, во время очередной перебранки, семья получает известие, что к ним едет погостить состоятельная тетушка Василиса Кузьминична (тетя Вася), которая на старости лет решила объехать всю свою родню, чтобы найти идеальную семью. Только такой семье эксцентричная тетушка готова завещать все, что у нее есть. Смирновы решают разыграть “комедию для тети” и побыть пару дней идеальной семьей. Ради наследства можно и постараться, ведь это решит их жилищные проблемы.

Подписывайтесь на интерактивное ТВ eTVnet и смотрите не только этот захватывающий новый детективный сериал, но и тысячи художественных и документальных фильмов, сериалы, телешоу, концерты, юмор, спортивные трансляции, а также фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START. Любите прямой эфир? На eTVnet – более 200 каналов в прямом эфире и в записи. Есть вопросы или нужны рекомендации? Звоните: +1 (855) 251 65 45. Служба поддержки всегда рада прийти на помощь! Подписывайтесь и смотрите прямо сейчас все новинки этой недели.