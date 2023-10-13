Недвижимость: надвигается ипотечная бомба

Бывший управляющий Банка Канады говорит, что возобновление ипотечного кредитования угрожает экономике, поскольку процентные ставки слишком высоки и могут привести к взрыву ипотечной бомбы в течение следующих трех лет.

Бывший управляющий Банка Канады говорит, что возобновление ипотечного кредитования угрожает экономике, поскольку процентные ставки слишком высоки и могут привести к взрыву ипотечной бомбы в течение следующих трех лет.

«Опасность, которая подстерегает экономику, заключается в том, что во время COVID многие люди брали ипотечные кредиты сроком на пять лет по ставкам до 1,5%. Когда им придется продлевать, их ипотечные платежи подскочат, поскольку текущие ставки составляют около 6,7%”,-пояснил газете Montreal бывший заместитель управляющего Банка Канады Пол Бодри.

Большинству канадцев, у которых есть ипотека, действительно придется продлить ее к 2025-2026 годам, так что, если долгосрочные процентные ставки останутся высокими, многие граждане в конечном итоге получат значительные выплаты по ипотечным кредитам.

Специалист по планированию и консультант по управлению активами ASSANTE capital Антуан Шом Лего разделяет мнение г-на Бодри.

“Статистика убедительна: 50% канадских домохозяйств рефинансируют по текущей ставке к концу 2023 года, 66%-к концу 2024 года, а затем к концу 2025 года мы получим около 100%»,-уточняет он в интервью VAT News.

Обстановка последних нескольких лет, до того, как начал проявляться инфляционный пузырь, предлагала гражданам Канады приемлемые ставки по ипотечным кредитам, поэтому многие из них взяли на себя ипотечный долг, который они не обязательно смогут взять на себя при продлении своей ставки.

«В настоящее время мы видим довольно большой риск на этом уровне. Обычно людям рекомендуют проявлять инициативу, а не реактивность; когда мы говорим о бомбе – она внезапно взрывается, – но реальность такова, что до 2025 года еще далеко, так что у нас есть время подготовиться», – предлагает М. Лего.

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