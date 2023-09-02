Олени против острова Антикости – уничтожение уникальной экосистемы

Как олени, завезённые на остров Антикости, практически уничтожили его уникальную природную экосистему.

В последние дни в Квебеке вновь зашёл разговор о судьбе оленей, живущих в городе Лонгёй, южном пригороде Монреаля. Суд принял решение (окончательное, судя по всему), о разрешении отстрелить сто оленей из ста пятнадцати, которые сегодня живут на территории городского лесного парка. Решение опять вызвало споры и протесты. Опять посыпались предложения, направленные на спасение животных (но пока никаких новых не поступало, а все прежние предложения уже были отвергнуты экспертами-биологами).

Как бы то ни было, в этот момент уместно вспомнить об оленях, которых завезли более ста лет назад на остров Антикости. Этот огромный остров, расположенный в заливе Святого Лаврентия в Квебеке, превосходит по площади многие административные районы Квебека. Его площадь – 7941 квадратный километр, и поэтому этот остров является одним из самых больших островов Канады и самым большим островом Квебека.

Остров издавна был известен своим богатым биоразнообразием и уникальной экосистемой, что логично, так как территорию его отделяла от суши широкая полоса воды, через которую не могли перебраться животные. Однако уникальная экосистема столкнулась с проблемой, вызванной завозом оленей в начале 20-го века.

Люди привезли на остров оленей и выпустили их на волю с целью создания благоприятных условий для охоты и привлечения туристов. Первоначально на острове не было ни оленей, ни хищников, способных регулировать их популяцию, поэтому численность оленей быстро выросла. Без естественных врагов и конкурирующих видов олени ни подвергались опасности со стороны хищников, ни должны были соревноваться за еду с конкурентами. Эта ситуация привела к быстрому уничтожению молодой лесной порасли, леса перестали обновляться, что вызвало деградацию местной экосистемы.

Оленям особенно нравились молодые деревья, что осложнило естественное возобновление лесов. В итоге леса на острове зачахли, и это оказало воздействие на другие виды животных и растений, зависящих от лесных экосистем. Кроме того, корни перестали удерживать берега ручьёв и речек, началась эрозия почвы, водные источники засорились, стали болотами и опять же оказали отрицательное влияние на местную фауну.

Только к концу двадцатого века власти Квебека и местное население начали искать пути решения экологической проблемы. Сначала были предприняты попытки регулировать численность оленей благодаря разрешённой охоте, но решение оказалось половинчатым – площадь острова велика, а охотников мало и они не в силах прочесать всю территорию

Оленей стали отлавливать и вывозить на континент, где они столкнулись с местными популяциями животных, попали в непривычные условия и все погибли, хотя затраты на их перевозку были большие.

Баланс в экосистеме острова Антикости до сих пор не восстановлен. В этой ситуации важно понимать, что завоз чужеродных видов в новую среду обитания и бесконтрольное их размножение может привести к непредсказуемым и долгосрочным экологическим последствиям.