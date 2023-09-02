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Общество Животные Как олени разрушили экосистему острова Антикости
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Канадский рогоносец. Фото Меган Хорхенсен

Как олени разрушили экосистему острова Антикости

Megan Jorgensen Сен 2, 2023 Животные, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Природа, погода, экология Оставить комментарий 53 Просмотров

Олени против острова Антикости – уничтожение уникальной экосистемы

Как олени, завезённые на остров Антикости, практически уничтожили его уникальную природную экосистему.

В последние дни в Квебеке вновь зашёл разговор о судьбе оленей, живущих в городе Лонгёй, южном пригороде Монреаля. Суд принял решение (окончательное, судя по всему), о разрешении отстрелить сто оленей из ста пятнадцати, которые сегодня живут на территории городского лесного парка. Решение опять вызвало споры и протесты. Опять посыпались предложения, направленные на спасение животных (но пока никаких новых не поступало, а все прежние предложения уже были отвергнуты экспертами-биологами).

Как бы то ни было, в этот момент уместно вспомнить об оленях, которых завезли более ста лет назад на остров Антикости. Этот огромный остров, расположенный в заливе Святого Лаврентия в Квебеке, превосходит по площади многие административные районы Квебека. Его площадь – 7941 квадратный километр, и поэтому этот остров является одним из самых больших островов Канады и самым большим островом Квебека.

Остров издавна был известен своим богатым биоразнообразием и уникальной экосистемой, что логично, так как территорию его отделяла от суши широкая полоса воды, через которую не могли перебраться животные. Однако уникальная экосистема столкнулась с проблемой, вызванной завозом оленей в начале 20-го века.

Люди привезли на остров оленей и выпустили их на волю с целью создания благоприятных условий для охоты и привлечения туристов. Первоначально на острове не было ни оленей, ни хищников, способных регулировать их популяцию, поэтому численность оленей быстро выросла. Без естественных врагов и конкурирующих видов олени ни подвергались опасности со стороны хищников, ни должны были соревноваться за еду с конкурентами. Эта ситуация привела к быстрому уничтожению молодой лесной порасли, леса перестали обновляться, что вызвало деградацию местной экосистемы.

Оленям особенно нравились молодые деревья, что осложнило естественное возобновление лесов. В итоге леса на острове зачахли, и это оказало воздействие на другие виды животных и растений, зависящих от лесных экосистем. Кроме того, корни перестали удерживать берега ручьёв и речек, началась эрозия почвы, водные источники засорились, стали болотами и опять же оказали отрицательное влияние на местную фауну.

Только к концу двадцатого века власти Квебека и местное население начали искать пути решения экологической проблемы. Сначала были предприняты попытки регулировать численность оленей благодаря разрешённой охоте, но решение оказалось половинчатым – площадь острова велика, а охотников мало и они не в силах прочесать всю территорию

Оленей стали отлавливать и вывозить на континент, где они столкнулись с местными популяциями животных, попали в непривычные условия и все погибли, хотя затраты на их перевозку были большие.

Баланс в экосистеме острова Антикости до сих пор не восстановлен. В этой ситуации важно понимать, что завоз чужеродных видов в новую среду обитания и бесконтрольное их размножение может привести к непредсказуемым и долгосрочным экологическим последствиям.

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