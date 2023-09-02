Кризис в сфере недвижимости : прав ли Пьер Пулиевр?

« В 2025 и 2026 годах, если процентные ставки по-прежнему будут очень высокими, я предвижу катастрофу, которая будет хуже, чем та, которую пережили американцы в 2008 году», – сказал лидер Консервативной партии Канады Пьер Пулиевр в интервью Жоэль-Дени Беллаванс.

« В 2025 и 2026 годах, если процентные ставки по-прежнему будут очень высокими, я предвижу катастрофу, которая будет хуже, чем та, которую пережили американцы в 2008 году», – сказал лидер Консервативной партии Канады Пьер Пулиевр в интервью Жоэль-Дени Беллаванс.

Все экономисты прогнозируют снижение ставки в 2024 году. Это снижение, первоначально запланированное на конец 2023 года, в конечном итоге может произойти в первой половине 2024 года. Говоря об очень высоких ставках в 2025 и 2026 годах, лидер официальной оппозиции в Оттаве ссылается на очень маловероятный сценарий, согласно прогнозам экономистов частного сектора.

Во-вторых, что говорить о кризисе в Соединенных Штатах, который был в 2008 году. Падение цен на недвижимость, которое произошло в то время у наших южных соседей, было катастрофическим для миллионов американцев. Это было связано с двумя основными факторами : предоставлением очень рискованных ипотечных кредитов сомнительными кредиторами и созданием финансовых продуктов на основе этих очень рискованных ипотечных кредитов.

Мы находимся в тысяче миль от этого сценария. Сегодня главная проблема – это задолженность домашних хозяйств. В этом отношении Пьер Пулиевр прав, беспокоясь о том, что многие домохозяйства приобрели недвижимость во время пандемии по высоким ценам и с низкими процентными ставками, и что сегодня им приходится иметь дело с резко растущими ставками.

Так что да, многие домохозяйства оказываются в опасных ситуациях. Но отсюда, говоря о кризисе, который хуже, чем в 2008 году, о лопнувшем пузыре или о системной финансовой проблеме, лидер консерваторов переходит черту, которая не соответствует фактам.

Надо сказать, что треть домохозяйств в стране-это домовладельцы с ипотекой. Остальные люди являются арендаторами или арендодателями без ипотеки. И 10 % домохозяйств имеют ипотечные кредиты с плавающей процентной ставкой, подавляющее большинство с фиксированным платежом, но с процентной долей, которая увеличивается с ростом ставок.

Когда придет время продлевать ипотеку с фиксированной или плавающей ставкой, домохозяйствам, вероятно, придется платить больше из-за более высоких процентных ставок. Ставки, которые, напомню, все равно должны снизиться в 2024 году.

Финансовые учреждения, безусловно, предложат своим клиентам пересмотреть срок действия своего кредита, чтобы избежать слишком значительного увеличения платежей. По словам Себастьяна Макмахона, главного экономиста IA Financial Group, предоставление такой гибкости отвечает интересам заемщиков, но также и интересам банков, у которых нет никакого желания оказаться с тысячами связок ключей от домов, на которые наложен арест.

С другой стороны, в стране растет количество дел о несостоятельности, но мы еще не вернулись к уровню, существовавшему до пандемии. Себастьен Макмахон считает, что уровень неплатежеспособности продолжит расти и превысит планку 2019 года, но это не означает, что риск носит системный характер и что ситуация приближается к кризисному состоянию.

Важно понимать это. Многие люди страдают от инфляции и роста ставок, в этом нет никаких сомнений. Но приведет ли это к серьезной рецессии, кризису, пузырю на рынке жилья, системному риску и… к худшей ситуации в Соединенных Штатах, чем в 2008 году?

Очевидно, что доступность жилья не улучшается, Пьер Пулиевр прав, подчеркивая это. Но в то же время это не очень ново. Именно по этой причине нынешнее правительство пытается облегчить доступ к собственности, создав новый продукт, который появится в этом году : CELIAPP, безналоговый сберегательный счет для покупки первой недвижимости.

Важно также подчеркнуть, что рынки Торонто и Ванкувера искажают данные о доступе к собственности по всей стране. На таких рынках, как Квебек, Калгари или Галифакс, в период с 2012 по 2020 год не наблюдалось заметного роста цен на недвижимость, что далеко не так.

Что больше всего беспокоит во вмешательстве Пьера Пуалиевра, так это его слова, которые создают впечатление, что он хочет контролировать Банк Канады. Центральный банк проводит денежно-кредитную политику, которая не зависит от государства и должна оставаться таковой.

Пьер Пулиевр в прошлом говорил о возможности увольнения управляющего Банка Канады, если он станет премьер-министром. Он сделал бы это, потому что не согласен с ее решениями. И сегодня он заявляет, что будет проводить политику, направленную на снижение инфляции и побуждение Банка Канады снизить процентные ставки.

Атаковать Банк Канады, угрожая уволить управляющего или желая направить денежно-кредитную политику в нужное русло, – это значит пойти по пути Дональда Трампа, который постоянно нападал на председателя Федеральной резервной системы, или Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции, который уволил своего управляющего Центрального банка в Турции. неоднократно требуя снижения ставок, несмотря на безудержную инфляцию.

Пьеру Пулиевру было бы полезно вдохновиться предложениями сенатора Дайан Бельмар в ее критике Банка Канады. Сенатор считает, что Центральный банк должен быть более прозрачным. Она просит его в письме, опубликованном в четверг в газете Duty, лучше объяснить свои решения, особенно объяснить экономические и финансовые издержки повышения процентных ставок.

Повышая ставки, Банк Канады наносит ущерб созданию предприятий, энергетическому переходу, строительству жилья, в частности, по словам сенатора, и об этом нужно сказать населению, утверждает она. По мнению Дайан Бельмар, необходимо изменить закон О Банке Канады и пересмотреть целевой показатель инфляции до 3%, а не до 2%.

Лидер официальной оппозиции прав, ставя под сомнение государственные расходы, политику в области производительности и инноваций, а также привлекательность Канады. Но, нападая на Банк Канады, он создает у населения путаницу в отношении работы Центрального банка и подрывает институт, который лежит в основе финансовой стабильности страны.

Facebook I Instagram I Linkedin