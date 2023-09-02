Мемориальный парк Жака Картье и Жана Бребёфа в городе Квебек

Site historique Cartier-Brébeuf – национальный исторический памятник Канады, посвящённый первой зимовке Жака Картье в 1535-1536 годах в Америке и приезду миссионеров-иезуитов.

Мемориал Картье-Бребёф (Cartier-Brébeuf) посвящён первооткрывателю Канады Жаку Картье, который провёл именно на месте мемориального парка свою первую зимовку в Канаде. Зимовка была очень тяжёлой, и несколько членов команды скончались от цинги, остальные же находились на грани смерти, когда моряков спасли местные индейцы, которые, поняв, что французы находятся в плачевном состоянии, принесли им отвар из коры кленовых деревьев. Индейцы знали, что зимой, когда витаминов нет, именно такой отвар позволяет организму восстановить силы. Когда моряки начали его пить, то они пошли на поправку.

Мемориал посвящён также и миссионерам из ордена Иезуитов, которые прибыли в страну в 1625-1626 годах. Один из известнейших отцов-иезуитов Жан Бребёф (Jean de Brébeuf) внёс большой вклад в развитие Новой-Франции, он почитался индейцами, которых он лечил от болезней и которым давал уроки гигиены. Но он жил в племенах гуронов. Ирокезы, извечные враги гуронов, захватили святого отца в плен и сожгли его на костре.

Этот мемориал (Site historique Cartier-Brébeuf) находится у слияния небольших рек Saint-Charles и Lairet, недалеко от места впадения Saint-Charles в реку Святого Лаврентия.

В центре парка установлена статуя Жака Картье, стоящая на высоком постаменте и символизирующая значение экспедиций Картье для Канады.

Интерпретационный центр: В этом центре посетители могут узнать больше об истории первой зимовки Картье и первых миссионерах-иезуитах. Центр также рассказывает о культуре и традициях коренного населения, которое жило на этих землях до прихода европейцев.

Ландшафт: Парк вокруг памятника очень красив. Он отражает характеристики ландшафта того времени.

На территории мемориала часто проводятся различные мероприятия, включая исторические реконструкции, лекции и мастер-классы.

Site historique Cartier-Brébeuf – одно из важнейших мест для понимания истории освоения Канады европейцами и их отношений с коренными народами.

Мемориал находится в историческом квартале Квебека Limoilou, добраться до него из центра города на машине можно минут за десять. Туда же ходят экскурсинные автобусы. Пешком до мемориала можно дойти минут за сорок относительно быстрым шагом.