У украинских военных не хватает качественных медицинских и кровоостанавливающих материалов, 1 сентября пишет канадская газета The Globe and Mail со ссылкой на волонтерские организации.

У украинских военных не хватает качественных медицинских и кровоостанавливающих материалов, 1 сентября пишет канадская газета The Globe and Mail со ссылкой на волонтерские организации.

Волонтеры пожаловались на нехватку медицинских препаратов, транспортных средств для перевозки раненых, а также недостаток перевязочных и кровоостанавливающих материалов.

Они считают, что украинское правительство не обеспечивает свою армию всем необходимым, а 80% материалов поступают солдатам только благодаря благотворительным организациям.

Кроме того, волонтеры жалуются на качество перевязочных материалов. По их мнению, из-за некачественных жгутов и нехватки обученных парамедиков часто не удается спасти тех, кого можно было спасти.

Эта проблема поднимается и на Украине. Система здравоохранения Украины не была готова к работе в условиях боевых действий, заявила командующий Медицинскими силами Вооруженных сил Украины Татьяна Остащенко 26 августа в эфире телеканала «Рада».

«Фактически мы же понимаем, что ни законодательная база, ни сама система не была рассчитана на… такие объемы и виды предоставления медицинской помощи», — заявила Остащенко.

Она отметила, что из-за этого каждый день появляются новые проблемы в данной сфере. По ее словам, к ним можно отнести большое число раненых, специфические травмы, не характерные для мирного время.