Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канадские власти установили плату за новости для IT-гигантов
Facebook
Новости из Канады для канадцев на Фейсбуке недоступны.

Канадские власти установили плату за новости для IT-гигантов

Виктория Христова Сен 2, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости Канады Комментарии к записи Канадские власти установили плату за новости для IT-гигантов отключены 51 Просмотров

Плату за пользование новостями местных СМИ установило для Google и Facebook  правительство Канады в соответствии с новым законом.

Плату за пользование новостями местных СМИ установило для Google и Facebook  правительство Канады в соответствии с новым законом.

Согласно оценкам федеральных чиновников, Google должен заплатить $172 млн, а Facebook — $62 млн. За эту цену власти согласны предоставить исключение по Закону об онлайн-новостях.

При этом компенсации могут носить как денежную, так и не денежную форму. Отмечается, что в не денежные компенсации может входить обучение и предоставление рекламных возможностей.

Согласно новому закону соцсети и поисковик должны платить местным СМИ за публикацию у себя их новостей. В ответ на принятие закона компания Meta начала блокировать новости канадских СМИ на страницах подконтрольных ей соцсетей. С угрозой аналогичных действий выступил Google.

Между тем, канадские СМИ уже заявили, что страдают от противодействия интернет-гигантов.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*