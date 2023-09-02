Канадские власти установили плату за новости для IT-гигантов

Плату за пользование новостями местных СМИ установило для Google и Facebook правительство Канады в соответствии с новым законом.

Плату за пользование новостями местных СМИ установило для Google и Facebook правительство Канады в соответствии с новым законом.

Согласно оценкам федеральных чиновников, Google должен заплатить $172 млн, а Facebook — $62 млн. За эту цену власти согласны предоставить исключение по Закону об онлайн-новостях.

При этом компенсации могут носить как денежную, так и не денежную форму. Отмечается, что в не денежные компенсации может входить обучение и предоставление рекламных возможностей.

Согласно новому закону соцсети и поисковик должны платить местным СМИ за публикацию у себя их новостей. В ответ на принятие закона компания Meta начала блокировать новости канадских СМИ на страницах подконтрольных ей соцсетей. С угрозой аналогичных действий выступил Google.

Между тем, канадские СМИ уже заявили, что страдают от противодействия интернет-гигантов.