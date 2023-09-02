В понедельник, 4 сентября, отмечается день Труда. Что будет закрыто и что будет работать?

Какие учреждения, какие заведения работают, а какие закрыты 4 сентября. Как работает транспорт и городские службы.

Праздник – День Труда, отмечается в первый понедельник сентября. Необходимо помнить о следующем:

Бюро Accès Montréal, пункты приёма граждан и другие административные офисы городских служб, столы выдачи документов, общество SAAQ, почта – у всех этих учреждений выходной день (получение разрешений на проведение работ, справочных документов и т.д.).

Обслуживание граждан онлайн не прекращается, то есть, подать заявку или жалобу и т.д. онлайн можно. Но письма, отправленный емайл, будут рассматриваться на следующий день, и максимальный срок ответа отсчитывается с утра 5 сентября.

Суды, как муниципальные, так и провинциальные – закрыты.

Общественный транспорт работает, но по праздничному расписанию, то есть, они ходят даже реже, чем в обычный воскресный день. Но это касается Монреаля, а в Лавале и в Лонгёе общественный транспорт будет работать по расписанию воскресеного дня.

Магазины непродовольственных товаров (хозйственные, спецализированные и т.д.) не работают. То же касается торговых центров. Работники этих магазинов, которые должны в этот день работать по какой-то причине, имеют право либо на дополнительную компенсацию, либо на дополнительный выходной день. Выходной должен быть представлен в течение трёх недель после 4 сентября.

Будут закрыты и супермаркеты. Небольшие продовольственные магазины, лавки, “депанёры” могут работать по собственному расписанию. Аптеки работают по обычному расписанию.

Рестораны, бары и кафе работают по собственному расписанию

Библиотеки, бассейны, стадионы, кинотеатры, дома культуры, культурные центры – каждое заведение работает по собственному расписанию. Как правило, сохраняется обычное расписание – например, если в понедельник в библиотеке выходной, то она будет закрыта и 4 сентября.

Экоцентры – работают по обычному расписанию.

Справочная служба и служба муниципальной помощи, номер 311, работает с 9 утра до 17 часов (по этому телефону можно получить информацию по многим вопросам, связанным с муниципальными делами, можно сообщить о чрезвычайных происшествиях – например, упала большая ветвь или оборвались провода и т.д.)

Биодом, Биосфера, Инсектариум, Ботаничесчкий сад, Планетариум открыты весь день.

Уборка мусора: все работы по сбору мусора проходят по обычному расписанию, никаких изменений. То же касается уборки улиц и, разумеется, требований на занимать соответствующую сторону улицы, как обычно.

Запреты на стоянку автомобилей – как правило, действуют по расписанию рабочего дня, но могут быть исключения, устанавливаемые администрацией учреждения, которой стоянка принадлежит (например, у больниц и т.д.)

Желаем хорошо провести День Труда!