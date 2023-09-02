Урожай канадской пшеницы 2023 идет с падением на 14 процентов к прошлому году

Канадский урожай пшеницы 2023 будет вторым самым низким за восемь лет.
Канадские фермеры соберут меньше пшеницы, чем ожидалось, после того, как засушливые условия в некоторых провинциях прерий снизили урожайность, согласно правительственному отчету, опубликованному 29 августа. Это приведет к тому, что запасы пшеницы для основных экспортеров окажутся на самом низком уровне более чем за десятилетие.
Канада является четвертым по величине экспортером пшеницы в мире и крупнейшим поставщиком рапса, который в основном используется для производства растительного масла.
Статистическое управление Канады (StatsCan) оценило производство пшеницы в 29,5 миллионов метрических тонн, что является вторым самым низким показателем за восемь лет и на 14 процентов меньше, чем в прошлом году.
«В прошлом году в Канаде было произведено 34 335 млн т – в этом 29 472, падение на 14,2 процента; по твердой пшенице в прошлом году 5790 млн т, в этом – 4259, падение 26,4 процента; по яровой пшенице в прошлом году – 25 844, в этом году – 22 102, падение 14,5%. Прирост показала озимая пшеница – в прошлом году 2 701, в этом – 3 112, рост на 15, 2 процента», – приводит данные Статистическое управление Канады.
В целом, оценка оказалась ниже среднего отраслевого ожидания в 30,4 миллиона тонн.
Однако, не только канадские фермеры пострадали в этом году из-за погоды. Производители зерна в Северной и Южной Америке, Европе и Австралии сталкиваются с потерями урожая, поскольку экстремальные погодные условия распространяются на необычайно обширную географическую территорию, что делает производство зерновых все более уязвимым.
По рапсу в Канаде ситуация намного лучше. Несмотря на засуху фермеры рассчитывают на урожай 17,6 млн тонн рапса (канолы), что на шесть процентов меньше, чем в прошлом году. Это будет второй по величине урожай канолы в Канаде за девять лет.
Производство овса, по всей видимости, упадет более чем на 50 процентов до 2,4 миллиона тонн, что станет самым низким показателем в Канаде с 1991 года.
StatsCan основывал свои оценки на спутниковых и агроклиматических данных по состоянию на 31 июля, еще до того, как был проведен большой сбор урожая. Новые оценки будут опубликованы 14 сентября, используя данные по состоянию на 31 августа.