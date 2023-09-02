Урожай канадской пшеницы 2023 идет с падением на 14 процентов к прошлому году

Канадский урожай пшеницы 2023 будет вторым самым низким за восемь лет. Канадские фермеры соберут меньше пшеницы, чем ожидалось, после того, как засушливые условия в некоторых провинциях прерий снизили урожайность, согласно правительственному отчету, опубликованному 29 августа.

Канадский урожай пшеницы 2023 будет вторым самым низким за восемь лет.

Канадские фермеры соберут меньше пшеницы, чем ожидалось, после того, как засушливые условия в некоторых провинциях прерий снизили урожайность, согласно правительственному отчету, опубликованному 29 августа. Это приведет к тому, что запасы пшеницы для основных экспортеров окажутся на самом низком уровне более чем за десятилетие.

Канада является четвертым по величине экспортером пшеницы в мире и крупнейшим поставщиком рапса, который в основном используется для производства растительного масла.

Статистическое управление Канады (StatsCan) оценило производство пшеницы в 29,5 миллионов метрических тонн, что является вторым самым низким показателем за восемь лет и на 14 процентов меньше, чем в прошлом году.

«В прошлом году в Канаде было произведено 34 335 млн т – в этом 29 472, падение на 14,2 процента; по твердой пшенице в прошлом году 5790 млн т, в этом – 4259, падение 26,4 процента; по яровой пшенице в прошлом году – 25 844, в этом году – 22 102, падение 14,5%. Прирост показала озимая пшеница – в прошлом году 2 701, в этом – 3 112, рост на 15, 2 процента», – приводит данные Статистическое управление Канады.

В целом, оценка оказалась ниже среднего отраслевого ожидания в 30,4 миллиона тонн.

Однако, не только канадские фермеры пострадали в этом году из-за погоды. Производители зерна в Северной и Южной Америке, Европе и Австралии сталкиваются с потерями урожая, поскольку экстремальные погодные условия распространяются на необычайно обширную географическую территорию, что делает производство зерновых все более уязвимым.

По рапсу в Канаде ситуация намного лучше. Несмотря на засуху фермеры рассчитывают на урожай 17,6 млн тонн рапса (канолы), что на шесть процентов меньше, чем в прошлом году. Это будет второй по величине урожай канолы в Канаде за девять лет.

Производство овса, по всей видимости, упадет более чем на 50 процентов до 2,4 миллиона тонн, что станет самым низким показателем в Канаде с 1991 года.

StatsCan основывал свои оценки на спутниковых и агроклиматических данных по состоянию на 31 июля, еще до того, как был проведен большой сбор урожая. Новые оценки будут опубликованы 14 сентября, используя данные по состоянию на 31 августа.