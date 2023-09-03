Директора Института США и Канады историка Гарбузова отстранили от должности

[Российский историк и политолог, доктор исторических наук Валерий Гарбузов отстранен по инициативе учредителя от должности директора Института США и Канады Российской академии наук (РАН), 2 сентября Гарбузов подтвердил эту информацию./box]

Российский историк и политолог, доктор исторических наук Валерий Гарбузов отстранен по инициативе учредителя от должности директора Института США и Канады Российской академии наук (РАН), 2 сентября Гарбузов подтвердил эту информацию.

Гарбузов сообщил, что 1 сентября был подписан приказ о расторжении с ним договора, при этом «причина как таковая там не указана, есть статья трудового договора такая — по инициативе учредителя, она вот так формулируется», — отметил бывший директор.

На сайте института изменения в связи с увольнением Гарбузова пока не внесены — там он по-прежнему числится директором.

Напомним, 29 августа в «Независимой газете» появилась статья Гарбузова с рассуждениями о «советской мифологии», неформальных империях, глобальном американском доминировании, «тотальной» российской пропаганде.

Как считает Гарбузов, в России происходит «ползучая реставрация сталинизма», при этом в сознание людей внедряются догмы «о кризисе глобализации и всего „англо-саксонского“ мира», об утрате американского доминирования, в целом об упадке Запада.

При этом, как отметил политолог, под влиянием «тотальной» российской пропаганды и на волне антизападных настроений в России создаются новые мифы, а одновременно, «в атмосфере псевдопатриотического безумства», у российского населения формируется современное утопическое сознание. «Эти мифы распространяются денно и нощно посредством <…> хорошо проплаченных профессиональных политических манипуляторов» и участников многочисленных телешоу, написал Гарбузов.

Бывший директор Института США и Канады считает, что доминирование США в мире — «объективный постоянно действующий фактор», а США, благодаря «глобальной экспансии», превратились в ХХ веке в «неформальную империю современного мира».

Напомним также, Валерий Гарбузов, 1960 г. р. — специалист в области внешней и внутренней политики США, автор более 70 научных работ. Начал работать в Институте США и Канады РАН в 2000 году, а в феврале 2016 года был избран директором института по итогам голосования на общем собрании сотрудников.