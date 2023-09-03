Канада прекратит обслуживать в роуминге российских сотовых операторов

Власти Канады намерены прекратить обслуживание российских сотовых операторов из-за санкций, 2 сентября сообщает РБК со ссылкой на источники.

Власти Канады намерены прекратить обслуживание российских сотовых операторов из-за санкций, 2 сентября сообщает РБК со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, инсайдеры сообщают, что канадские власти начали разрывать соглашения об обслуживании операторов в роуминге в отношении таких российских компаний, как МТС, «МегаФон», «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»).

Свои санкции Канада объясняет тем, что эти компании связаны с российским ВПК. Ограничительные меры воспрещают канадским контрагентам вступать в какие-либо отношения с подсанкционными компаниями.

Прием и выдачу переводов в евро и долларах в Таджикистан и из Таджикистана приостанавливает платежная система «Юнистрим», сообщила 31 августа пресс-служба компании.

При этом в компании подчеркнули, что операции в рублях будут доступны, как и раньше.

В компании отметили, что те клиенты, которые отправляли перевод по этому маршруту в евро или долларах, могут обратиться за его возвратом до 30 сентября в банк, который отправлял перевод.

После 30 сентября возврат таких переводов станет невозможен.

Напомним, 20 июля США ввели очередной пакет санкций против российских компаний. Под санкции попали пять финансовых организаций, в том числе «Юнистрим». Национальный банк Таджикистана отметил, что после этого в этой системы возможны только переводы в рублях.

«Юнистрим» является одной из крупнейших в России систем денежных переводов.