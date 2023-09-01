Эпопея с оленями Лонгёя продолжается – их отстрел опять разрешён

После нескольких лет баталий по поводу отстрела стада оленей в Лонгёе, дано “окончательное” разрешение отстрелить сто особей и оставить 15.

Как известно, уже несколько лет продолжается эпопея с оленями, живущими в большом лесном парке Michel Chartrand города Longueil. Когда городские власти решили сократить их поголовье, так как олени причиняли большой вред природе, то общественность возмутилась, начались протесты, появились петиции, а мэра прокатили на выборах. Отстрел был отменён, но город не сдал оружие, дело дошло до суда, разрешение вновь было получено, вновь отменено, вновь получено, несмотря на давление ассоциаций, заботящихся о животных. В прошлом году одна из групп зоозащитников подала в суд, требуя отменить операцию по сокращению стада.

Дело в том, что по словам экспертов-биологов, территория парка может безболезненно выдержать поголовье в пятнадцать оленей, не больше. А когда их сотня, то они уничтожают молодую поросль, из-за этого сокращается поголовье птиц, другого мелкого зверья, почва не удобряется, лес приходит в упадок. Одним словом, нарушается вся природная экологическая цепочка.

Но хотя эксперты требовали резко сократить поголовье оленей, зоозащитники возмущались и требовали оленей пощадить. Никаких других предложений, кроме “не стрелять”, не поступало. А если и поступали (на первом этапе эпопеи), то были отвергнуты, опять же, решающим было мнение биологов.

И вот 31 августа мэрия Лонгёя и Министерство Лесов, Фауны и Парков приняли окончательное решение (по меньшей мере, окончательное на данный момент) – опять позволено начать отстрел оленей, сократив их поголовье со 115 (такое число оленей сегодня пасётся в парке, в прошлом году их было около сотни – в обычных природных условиях, где у оленей есть естественные враги, на такой территории стадо как раз насчитывало бы до 15 оленей) до полутора десятков. Охота разрешена лишь с арбалетом, без применения огнестрельного оружия. Так что разрешено убить сто оленей.

Скорее всего, эпопея завершается.