Водные ресурсы Австралии скупают иностранцы 

Иностранным компаниям принадлежит более 11% всех прав на воду в бассейне рек Мюррей-Дарлинг, и уровень иностранной собственности на воду на Австралийском континенте растет, показал новый отчет Австралийского налогового управления (АТО).

Иностранным компаниям принадлежит более 11% всех прав на воду в бассейне рек Мюррей-Дарлинг, и уровень иностранной собственности на воду на Австралийском континенте растет, показал новый отчет Австралийского налогового управления (АТО).

Иностранцы или полностью владеют правами, или имеют значительную долю во владении в отношении 4503 гигалитров австралийских водных ресурсов, что составляет 11,3% от всех таких прав по всей стране, говорится в отчете АТО. Это эквивалентно примерно девяти портам размера Сиднея — и за последние четыре года этот показатель вырос почти на 500 гигалитров.

Около половины этого объема приходится на предприятия по производству пищевых продуктов и волокон в крупнейшей системе рек континента Мюррей-Дарлинг, где доля иностранного владения выше и составляет 11,7%.

Крупнейшими иностранными владельцами являются Канада, на долю которой приходится 2,1% всех австралийских прав на воду, США с 1,8%, Китай с 0,8% и Великобритания с 0,8%. Право на воду — это постоянное законное право на долю воды из определенного водного ресурса.

ATO отслеживает иностранное владение правами на воду, а также иностранное владение сельскохозяйственными землями, и его отчет за финансовый год, который начался 1 июля 2021 и завершился 30 июня 2022 года, был представлен в четверг.

В отчете говорится, что по состоянию на июнь 2022 года Бюро метеорологии сообщило выдаче 39 800 м³ воды, и иностранные компании владели 11,3% из них, по сравнению с 11% в 2021 году. Некоторые из водных ресурсов находятся в совместной собственности с австралийскими владельцами — цифры включают права, по которым не менее 20% от общей суммы принадлежит иностранным компаниям.

Основными видами использования водных ресурсов, находящихся в собственности иностранных государств, являются сельское хозяйство (69,3%) и добыча полезных ископаемых (19,0%).

Крупная доля собственности Канады в основном обусловлена активами канадского пенсионного фонда PSP, который за последние восемь лет вложил 6,5 млрд австралийских долларов (405 млрд руб.) в сельское хозяйство Австралии, став крупным игроком в производстве хлопка и зерна, органического мяса, фруктов и овощей, вина, молочных продуктов, грецких орехов, макадамии, орехов пекан и авокадо.

Фонд владеет более чем 3 млн гектаров сельскохозяйственных угодий и является крупнейшим владельцем прав на поливную воду в Мюррей-Дарлинг, инвестировав в несколько крупных хлопковых предприятий, включая Webster Ltd.

Но китайские фирмы также инвестируют в хлопок, а американские фирмы вложили значительные средства в миндаль.