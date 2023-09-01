50 000 долларов в кармане: купим себе дом или подождем?

В связи со всеми экономическими потрясениями, с которыми мы сталкиваемся, некоторые не решаются купить свой первый дом. Имеет ли смысл ждать, чтобы накопить более значительный первоначальный взнос, или лучше купить сейчас, не дожидаясь наличия большей суммы ?

В связи со всеми экономическими потрясениями, с которыми мы сталкиваемся, некоторые не решаются купить свой первый дом. Имеет ли смысл ждать, чтобы накопить более значительный первоначальный взнос, или лучше купить сейчас, не дожидаясь наличия большей суммы ?

Вот пример вопроса, заданного читателем : ” у нас с супругой есть 50 000 долларов, и мы планируем в купить дом. Мы задаемся вопросом, не лучше ли отложить покупку и увеличить наш первоначальный взнос, или, наоборот, немедленно купить дом, который будет дорожать?”

Чтобы решить эту дилемму, давайте рассмотрим два сценария.

1-вложите 50 000 долларов и купите через 5 лет

Возьмем, к примеру, 5-летний инвестиционный сертификат с гарантированным доходом (CPG) с годовой доходностью 4,35%. По истечении этих 5 лет ваши инвестиции составят 61 863 доллара. Таким образом, после вычета 40% налога (по оценкам нашего читателя) с выигрыша у вас останется только сумма первоначального взноса в размере 57 118 долларов.

2-купить сегодня ?

Быстрое повышение цен на жилье может перевесить потенциальные выгоды от ожидания.

Давайте проиллюстрируем 3 сценария, основанных на доме, с начальной ценой в 400 000 долларов.

1 – немедленная покупка с первоначальным взносом в 50 000 долларов

2-Покупка через 5 лет с увеличением стоимости жилья на 3% и первоначальным взносом в размере 57 118 долларов.

3-Покупка через 5 лет с повышением стоимости жилья на 5% и первоначальным взносом в размере 57 118 долларов.

Важно помнить, что если первоначальный взнос составляет менее 20%, необходима страховка SCHL.

Итак, при условии постоянной процентной ставки во всех 3 сценариях нашему читателю придется выложить больше денег (108 453$-90170$) =18 273$ если он подождет 5 лет. Если принять во внимание увеличение стоимости жилья на 5%, разница составит (120 510$-90 170$) = 30 340$.

При анализе различных сценариев кажется очевидным, что текущая экономическая ситуация способствует немедленной покупке дома, а не ожиданию. Принимая во внимание текущие процентные ставки и ожидаемый рост цен на недвижимость, покупка сейчас может обеспечить значительную экономию процентов в течение 5-летнего периода.

Хотя заманчиво воспользоваться этой возможностью, очень важно проявить усердие. Убедитесь, что вы изучили все возможные варианты, получили хорошие рекомендации и выбрали дом, который соответствует вашим потребностям и бюджету. Недвижимость как инвестиция не ограничивается простым приобретением ; это долгосрочное обязательство, которое при правильном управлении может принести значительную прибыль.

Советы:

Не забывайте о расходах, связанных с покупкой, в рамках вашего бюджета.

Не делайте поспешных предложений о покупке; подумайте о том, чтобы включить в них пункт об инспекции.

Составьте реалистичный бюджет в соответствии с вашими доходами и расходами.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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