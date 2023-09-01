Учитель-ница требует называть его/её не месье или мадам, а Mix. Родители, почему-то, против

Протесты родителей и общественности в связи с назначением учителем младших классов учительницы (или учителя) бинарного человека (то есть, он считает себя одновременно и мужчиной, и женщиной).

Министерство образования Квебека дало разрешение на работу учителем младших классов в центре образования Hautes-Rivières под Монреалем (в административном районе Монтережи) человеку, который считает себя “бинарным”, то есть, позиционирует себя и как женщина, и как мужчина. У него два пола (по его мнению). Родители узнали об явлении, получив уведомление о том, что нового учителя/учительницу надо называть Mx (произносится, как Mix), потому что он(она) так хочет. Никаких обращений “мадам” или “месье” по отношению к учителю(нце) со стороны детишек и их родителей не допускается, потому что оно – бинарное.

Родители ахнули и возмутились. В среду, 30 августа, родители собрались у здания образовательного центра и потребовали отозвать бинарного. Обстановка накалались, администрация вызвала полицию (на всякий случай, так как до нарушения закона дело не дошло, возможно, как раз присутствие полицейских и охладило страсти). Министерство, в ответ, 31 августа, пожаловалось на “враждебные высказвания, непонимание, призывы к ненависти, угрозы” и прочие действия со стороны родителей. Впрочем, в официальном заявлении говорится лишь о враждебных действиях в группах социальных сетей, а не о столкновениях физических.

По утверждениям представителей министерства, учителя трансгендеры и бинарные уже преподают в школах Квебека, но их мало, и, возможно, последняя капля – требование детям назвать себя Mix, а не месье, и не мадам, как раз переполнило чашу терпения огромного числа представителей общества, которые не хотят плясать под дудку мизерного меньшинства.