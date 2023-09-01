Японские ученые выявили эффективность имбиря в борьбе с раковой опухолью

Научные специалисты из Университета Осаки (Япония) обнаружили, что экстракт имбиря kencur помогает бороться с раковыми клетками. Работа представлена в журнале Heliyon (входит в группу журналов Cell).

Научные специалисты из Университета Осаки (Япония) обнаружили, что экстракт имбиря kencur помогает бороться с раковыми клетками. Работа представлена в журнале Heliyon (входит в группу журналов Cell).

Кенкур (Kaempferia galanga) — это один из видов имбиря, который используется в качестве специи и как средство для лечения расстройств желудка. Кроме того, он помогает в борьбе с раком. Однако до сих пор ученые не знали, какие именно соединения в кенкуре обладают такими свойствами.

Чтобы это выяснить, ученые измельчили имбирь и растворили его в 99,5% этаноле. Выделение экстракта длилось 2 часа при комнатной температуре. Оставшееся вещество исследователи провели через фильтровальную бумагу и сконцентрировали его вакуумным испарителем при температуре 45 °С. Так команда получила экстракт кенкура, который затем хранили при температуре -20 °С.

Проанализировав экстракт, биологи нашли его основной активный компонент. Им оказался этил-п-метоксициннамат (EMC). Предыдущие исследования говорили о том, что он может снизить экспрессию генов, связанных с раком. Однако четких доказательств не было. Теперь японские ученые доказали, что ЕМС замедляет экспрессию митохондриального фактора транскрипции А-клеток (TFAM). Это предотвращает распространение раковых клеток по всему организму, а в будущем предупреждает рецидивы.

Химиотерапевтические препараты часто вредят органам и разрушают здоровые клетки. Однако вещества из экстракта имбиря могут заменить привычные токсичные лекарства и стать основой для новых противораковых средств.

«Результаты этого исследования подтверждают противораковое действие экстракта кенкура и его основного активного ингредиента, ЕМС. Весьма ожидаемо, что TFAM станет новым маркером противораковых средств в будущем по мере продвижения исследований в смежных областях», — заявила Акико Кодзима, участница исследования из Университета Осаки.

Кенкур — это разновидность имбиря, которая используется как пряность и как средство для лечения желудочных расстройств. Растение родом из Юго-Восточной Азии. Иногда его используют в борьбе с раком, однако, как отмечают специалисты, научного подтверждения эффективности имбиря пока не представлено.

В рамках проведения специального исследования ученые установили, что кенкур содержит вещество этил-п-метоксициннамат (EMS), которое существенно подавляет рост раковых клеток на клеточном и животном уровне.

По словам специалистов, в будущем TFAM может стать новым маркером противоракового эффекта.