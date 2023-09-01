Клодетт Дион рассказала о состоянии здоровьи своей сестры

К сожалению, состояние здоровья Селин Дион не улучшается, но родственники (и все-все-все) надеются на лучшее.

1 сентября Клодетт Дион (Claudette Dion) сестра Селин Дион, рассказала журналистам канадского издания журнала Hello о состоянии здоровья знаменитой певицы. Как известно, Селин Дион страдает от редкого неврологического заболевания, поразившего мускулы организма, в первую очередь, мускулы голосовых связок, и её состояние тяжёлое вот уже в течение много месяцев – впервые Селин рассказала о болезни квебекская дива была вынуждена из-за болезни отменить турне по Европе.

Сестра Селин признала, что врачи очень мало знают об этой болезни, поэтому каких-то эффективных лекарств против недуга нет, но семья делает всё возможное, чтобы поддержать больную и смягчить её страдания. Близкие Селин надеются, по словам сестры, что вот-вот будет найдено средство против болезни. Пока же певицу мучают регулярные и частые спазмы, которые она не в силах контролировать. Мускулы ноют постоянно, причём по всему телу, а не на ноге или в пояснице. И регулярно приходит сильная боль. К сожалению, никакого улучшения за последние месяцы не наблюдается, хотя, наверно, хорошо и то, что состояние стабильное, а не ухудшается.

В настоящее время Селин Дион проходит лечение в США. Её сестра Линда с мужем находятся при больной постоянно, а остальные родственники навещают её очень часто. В какой именно больнице находится Селин Дион, не сообщается, дабы избежать наплыва любопытствующих – говорят о Лас Вегасе или о Денвере, но точно ничего не известно. И сама певица, и её родственники, и врачи, избегают общаться с прессой, поэтому заявление Клодетт стало редким исключением. Вернётся ли Селин на сцену, пока неизвестно, но все надеются на выздоровление.