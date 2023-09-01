KartinaTV рекомендует к просмотру

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Шоу «Женский СТЕНДАП». Новый сезон!

Видеотека Premier радует новыми выпусками комедийного шоу «Женский стендап»! В этом проекте у женщин-комиков нет запретных тем – они говорят и шутят абсолютно обо всём, что их волнует. Среди участниц шоу зрители увидят, например, мать троих детей, которая не считает, что смысл всей её жизни в материнстве, тридцатишестилетнюю женщину, довольную собой и своим возрастом, молодую казашку и врача по образованию, которая не согласна с множеством традиций своей семьи. Поверьте, если вы думали, что женский юмор обязан быть лёгким и милым, этот проект станет для вас настоящим открытием!

Видеотека more.tv – Сериал «Кибер Иван». Премьера!

Видеотека more.tv представляет новый комедийный сериал под названием «Кибер Иван» с Камилем Лариным и Александром Метелкиным в главных ролях. В центре внимания оказывается начинающий актёр Иван, которого увольняют из театра. В надежде получить помощь он приходит к отцу, который создал современную модель андроида по образу собственного сына. Герой ломает новомодное изобретение и решает сам изображать из себя робота, устраиваясь дворецким в дом министра инноваций и его жены. Сможет ли Иван сохранить свой секрет, а заодно и завоевать сердце дочери чиновника?

Видеотека START – Сериал «Крутая перемена». Премьера!

Видеотека START предлагает посмотреть премьеру комедийного сериала «Крутая перемена». Главный герой по имени Андрей отказался продолжать семейную традицию и становиться педагогом. Вместо этого он отправился на покорение столицы. Спустя какое-то время его бизнес разваливается, и он остаётся по уши в долгах. Чтобы погасить эти долги, он решает продать семейный дом, в котором в своё время жил Пушкин. Только вот есть одна незадача: чтобы провернуть сделку, Андрею необходимо вернуть доверие отца, попавшего в тюрьму. В попытке сделать это герой устраивается педагогом в две школы: обычную и вечернюю при колонии. Самое интересное, что последняя начинает казаться ему менее опасной.

Видеотека more.tv – Мультсериал «Царевны»

Увлекательные приключения ожидают главных героинь нового мультсериала «Царевны». В центре сюжета оказывается пять юных волшебниц: Царевна-лягушка Василиса, Царевна-несмеяна Дарья, Елена Прекрасная, Варвара-Краса, длинная коса и Спящая Царевна Соня. У всех у них есть магическая сила, однако они ещё не умеют ей управлять. Именно поэтому героини отправляются в школу волшебства Кощея Бессмертного на магический остров Дивногорье. Здесь их ожидает не только учёба, но и, конечно же, масса приключений, секретных заданий и тайн!

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