Политолог Москроп сравнил Канаду с «карточным домиком»

Канада из-за накопившихся внутри страны проблем стала похожа на «карточный домик», который в скором времени рухнет. Такое мнение высказал политолог Дэвид Москроп.

Канада из-за накопившихся внутри страны проблем стала похожа на «карточный домик», который в скором времени рухнет. Такое мнение высказал политолог Дэвид Москроп.

Как отметил Дэвид Москроп, в Канаде сейчас происходит экономический кризис. Причин на то имеется несколько. Во-первых, в стране растут цены на недвижимость. Во-вторых, у государства самый большой долг домохозяйств внутри G7. Кроме того, в Канаде установились высокие процентные ставки.

При этом ситуацию усугубили природные катастрофы. Политолог привел статистику, согласно которой сейчас доля представителей рабочих профессий в стране составляет 40%, но при этом владеют они только 2,7% богатств государства, а большая часть денежных средств сосредоточена в руках меньшинства.

Такой разрыв эксперт назвал «особенно одиозным», хотя раньше он был просто «непристойным». Как добавил Дэвид Москроп, все эти проблемы привели к тому, что Канада стала похожа на «карточный домик», который в скором времени рухнет.

Критике со стороны политолога подвергается премьер-министр Джастин Трюдо со своим правительством. При нем в стране были приняты меры жесткой экономии, ударившие по населению. Кроме того, кризис в стране усугубляется природными катастрофами и изменениями климата.

В статье приводятся цены на недвижимость в Канаде. Так, средняя цена за дом составляет около 700 тысяч канадских долларов.

За аренду однокомнатной квартиры в месяц придется отдать 1900 канадских долларов. При этом минимальная заработная плата за 1 час составляет 16,65 канадских долларов.