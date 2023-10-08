TotalEnergies с интригой продала долю участия в канадском месторождении Surmont компании ConocoPhillips

TotalEnergies завершила сделку с ConocoPhillips по 50% доли участия в канадском месторождении Surmont и связанных с ним обязательств в сфере транспортировки и переработки нефти (midstream). Об этом сообщила пресс-служба компании.

TotalEnergies завершила сделку с ConocoPhillips по 50% доли участия в канадском месторождении Surmont и связанных с ним обязательств в сфере транспортировки и переработки нефти (midstream). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сумма сделки – 4,03 млрд канадских долл. (приблизительно 3 млрд долл. США). TotaEnergiesl получила 3,7 млрд канадских долл. в момент ее закрытия, а оставшаяся сумма будет выплачена при выполнении определенных условий. Сделка предусматривает условные выплаты в течение 5 лет в размере примерно до 0,3 млрд долл США, что составляет 2 млн долл США за каждый доллар, если цена WCS превысит 52 долл США/барр. в течение месяца, при условии достижения определенных производственных целей.

Компания также заключила соглашение о продаже всех акций своей дочки в Канаде – TotalEnergies EP Canada Ltd. – компании Suncor за 1,47 млрд канадских долл. Закрытие этой сделки ожидается в 2023 г. Часть полученных от сделок средств будет направлена на программу выкупа собственных акций на 1,5 млрд долл. США в 2023 г.

Избавиться от доли участия в проекте добычи нефти битуминозных песков Surmont было трудно, но можно. После нескольких месяцев поиска желающих, TotalEnergies договорилась было с Suncor, одним из крупнейших игроков на нефтеносных песках Канады.

Suncor согласилась в апреле 2023 г. приобрести активы TotalEnergies в регионе в рамках сделки примерно на 4 млрд долл США. Но ConocoPhillips, имея приоритетное право выкупа доли участия 50% французов в Surmont, дерзко им воспользовалась.

Еще в 2010 г. компания отказалась от новых инвестиций в проекты добычи нефти битуминозных песков, но из проектов не выходила. Еще в 2018 г. Total радовалась росту добычи нефти битуминозных песков в Канаде, но времена меняются.

В условиях анонсированного Западом климатического энергоперехода, сложно найти инвестора в такой малоэкологичный проект. В итоге, ConocoPhillips пришлось самой выкупать французскую долю участия, поскольку местных инвесторов не нашлось.