Стартап Precision Neuroscience из США начал производство мозговых имплантов

Приобретение фабрики в Далласе (штат Техас, США) по производству мозговых имплантов для людей в медицинских целях анонсировала пресс-служба стартапа Precision Neuroscience 5 октября.

Приобретение фабрики в Далласе (штат Техас, США) по производству мозговых имплантов для людей в медицинских целях анонсировала пресс-служба стартапа Precision Neuroscience 5 октября.

Согласно сообщению, предприятие работает над мозговыми имплантами, носящими название Layer 7 Cortical Interface с мая текущего года, однако объявлено об этом было только сейчас. Руководство Precision Neuroscience надеется, что приобретение фабрики поможет компании ускорить разработку и приблизиться к получению положительного заключения регулирующих органов США в 2024 году.

Пресс-служба Precision заявила, что завод-изготовитель является единственным предприятием, способным производить сложную электродную матрицу и отметила, что компания начала тестирование своего мозгового имплантата на пациентах.

«Мы производим системы, которые устанавливаются на человеческий мозг. Ответственность действительно огромна», — уточнил генеральный директор компании Майкл Магер.

Приобретение завода существенно расширило возможности Precision Neuroscience. По утверждению Магера, в прошлом на изготовление шести матриц ушло более года, а теперь компания может производить более 100 матриц за одну неделю.

Электродная матрица Precision тоньше человеческого волоса. Гибкая конструкция системы позволяет ей располагаться на поверхности мозга и воспроизводить нейронную активность в реальном времени с высоким разрешением.

Precision разрабатывает свою технологию совместно с другими компаниями, такими как Synchron, Paradromics, Blackrock Neurotech и Neuralink Илона Маска. Соучредитель и главный научный сотрудник Precision, доктор Бенджамин Рапопорт, также помог основать Neuralink, прежде чем покинуть компанию в 2018 году.