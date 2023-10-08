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Новости Стартап Precision Neuroscience из США начал производство мозговых имплантов

Стартап Precision Neuroscience из США начал производство мозговых имплантов

Виктория Христова Окт 8, 2023 Новости, Новости Америки Оставить комментарий 47 Просмотров

Приобретение фабрики в Далласе (штат Техас, США) по производству мозговых имплантов для людей в медицинских целях анонсировала пресс-служба стартапа Precision Neuroscience 5 октября.

Приобретение фабрики в Далласе (штат Техас, США) по производству мозговых имплантов для людей в медицинских целях анонсировала пресс-служба стартапа Precision Neuroscience 5 октября.

Согласно сообщению, предприятие работает над мозговыми имплантами, носящими название Layer 7 Cortical Interface с мая текущего года, однако объявлено об этом было только сейчас. Руководство Precision Neuroscience надеется, что приобретение фабрики поможет компании ускорить разработку и приблизиться к получению положительного заключения регулирующих органов США в 2024 году.

Пресс-служба Precision заявила, что завод-изготовитель является единственным предприятием, способным производить сложную электродную матрицу и отметила, что компания начала тестирование своего мозгового имплантата на пациентах.

«Мы производим системы, которые устанавливаются на человеческий мозг. Ответственность действительно огромна», — уточнил генеральный директор компании Майкл Магер.

Приобретение завода существенно расширило возможности Precision Neuroscience. По утверждению Магера, в прошлом на изготовление шести матриц ушло более года, а теперь компания может производить более 100 матриц за одну неделю.

Электродная матрица Precision тоньше человеческого волоса. Гибкая конструкция системы позволяет ей располагаться на поверхности мозга и воспроизводить нейронную активность в реальном времени с высоким разрешением.

Precision разрабатывает свою технологию совместно с другими компаниями, такими как Synchron, Paradromics, Blackrock Neurotech и Neuralink Илона Маска. Соучредитель и главный научный сотрудник Precision, доктор Бенджамин Рапопорт, также помог основать Neuralink, прежде чем покинуть компанию в 2018 году.

 

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