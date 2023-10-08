KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Сериал «Контакт». Финал сезона!

Видеотека Premier представляет финал нового сезона социальной драмы под названием «Контакт». Главный герой в исполнении Павла Майкова раньше работал опером, а теперь занимает должность инспектора по делам несовершеннолетних. Новая работа становится для него настоящим адом, ведь он абсолютно не понимает подростков. Более того, дома его ожидает проблемная дочь-подросток, с которой он никак не может найти общий язык. Будучи в отчаянии, герой снимает обвинения с одного из подростков, а взамен требует, чтобы тот подружился с его дочерью во «ВКонтакте». Более того, ему нужен полный доступ к странице. К чему приведут столь радикальные меры?

Видеотека more.tv – Сериал «Диагноз “Везучая”». Финал сезона!

Видеотека more.tv также радует финалом сезона криминальной комедии «Диагноз “Везучая”» с Аглаей Тарасовой, Кириллом Кяро и Полиной Гухман в главных ролях. В центре внимания оказывается красавица Лика, известная в криминальных кругах своей необъяснимой удачей. Она способна принести стопроцентный успех любой афере, если её просто взять в долю. Когда же один из криминальных авторитетов решает сделать её своим личным талисманом, героиня пускается в немыслимую авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном, которого несправедливо обвиняют в краже миллионов. Принесёт ли удачу Лика в этот раз?

Видеотека START – Сериал «Крутая перемена»

Видеотека START предлагает посмотреть комедийный сериал «Крутая перемена». Главный герой по имени Андрей отказался продолжать семейную традицию и становиться педагогом. Вместо этого он отправился на покорение столицы. Спустя какое-то время его бизнес разваливается, и он остаётся по уши в долгах. Чтобы погасить эти долги, он решает продать семейный дом, в котором в своё время жил Пушкин. Только вот есть одна незадача: чтобы провернуть сделку, Андрею необходимо вернуть доверие отца, попавшего в тюрьму. В попытке сделать это герой устраивается педагогом в две школы: обычную и вечернюю при колонии. Самое интересное, что последняя начинает казаться ему менее опасной.

Видеотека Premier – Фильм «Последний богатырь: Корень зла»

Видеотека Premier представляет продолжение семейного блокбастера. В кинотеатрах картину «Последний богатырь: Корень зла» успели посмотреть более 7 миллионов зрителей. В центре внимания снова оказывается Иван, который теперь переживает по поводу грядущих Богатырских игр. Однако спортивное событие становится не самым важным пунктом для беспокойств, ведь миру угрожает древнее зло. Только благодаря Ивану и его друзьям добро сможет победить зло.

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Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

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