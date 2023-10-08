В Канаде обнаружили, к чему приводит оптимизация психиатрии

В провинции Квебек, где надзор за бывшими пациентами психиатрических клиник меньше, чем в других провинциях, преступления с их участием происходят в два раза чаще.

В провинции Квебек, где надзор за бывшими пациентами психиатрических клиник меньше, чем в других провинциях, преступления с их участием происходят в два раза чаще.

Издание поясняет, что в других провинциях — Онтарио и Британская Колумбия — психбольные наблюдаются гораздо дольше, до пяти лет. В Онтарио пациенты лежат в психбольницах в четыре раза дольше, в Британской Колумбии — в полтора раза дольше. При этом в Квебеке чаще выписывают пациентов без каких-либо условий, следует из данных 2008 года.

«У нас есть тенденция быстро отпускать пациентов», — цитирует газета слова психиатр из управления общественного здравоохранения Лаваля Саймона Русселя, который представил эту статистику. По словам Русселя, из-за переполненности больниц чиновники здравоохранения иногда оказывают «огромное давление» на психиатров, чтобы те выписывали пациентов из больниц Лаваля.

Врач отметил, что в Лавале психиатры были перегружены с 2019 года, когда реорганизация служб удвоила нагрузку на пациентов. Семь психиатров и вовсе покинули систему здравоохранения. И, если в 2019 году, когда семейные врачи направляли пациентов к психиатрам, время ожидания составляло три месяца, то теперь ждать приходится по два года.

Поводом для публикации статистики стал случай с психбольным Абдуллой Шейхом, который убил трех случайных человек. У него была диагностирована шизофрения. Его выпустили из больницы несмотря на то, что психиатр определил, что Шейх представляет «значительный риск для общественной безопасности из-за своего психического состояния». Полиция убила его в ходе задержания.

В настоящее время это дело расследуется коронером. В ходе расследования планируется изучить роль Наблюдательного совета Квебека по психическим расстройствам, который должен осуществлять надзор за выпущенными из психбольниц людьми.