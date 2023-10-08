К юбилею Марка Анатольевича Захарова. Неделя десятая. Спектакль десятый. «День опричника»

Ко «Дню опричника» я готовилась. Понимая, что обязательно приеду в Москву и увижу, я взялась за дело серьезно. Во-первых, перечитала ранние произведения Сорокина, начиная прямо с «Нормы». Ну, чтобы войти в стиль. Я так часто делаю, особенно с незачитанными авторами. Владимир Георгиевич был одним из таких.

Ко «Дню опричника» я готовилась. Понимая, что обязательно приеду в Москву и увижу, я взялась за дело серьезно. Во-первых, перечитала ранние произведения Сорокина, начиная прямо с «Нормы». Ну, чтобы войти в стиль. Я так часто делаю, особенно с незачитанными авторами. Владимир Георгиевич был одним из таких.

И добралась до «Дня опричника». Но если все предыдущие произведения («Норма», «Сердца четырех», «Голубое сало») я просто читала, то это решила разобрать досконально. Начиная прямо с того, почему именно так автор назвал каждого из своих героев. В этом ведь тоже есть и смысл, и причина. Разобрала. Буду этим делиться по ходу своего нудного повествования.

После прочла и «Теллурию». Кстати, готовясь к чтению, узнала, что расплавленный теллур жутко пахнет чесноком. «Теллурия», честно говоря, не впечатлила. Какой-то венигрет, в котором каждый компонент вроде и съедобен, а вместе – взрыв на макаронной фабрике. Но прочла, ибо хотелось понять автора еще и с такой позиции. Понять и Марка Анатольевича в его выборе именно этих произведений для спектакля. Вот что поняла, то и скажу ниже.

Я не прочла ни одного отзыва и ни одной рецензии на спектакль, который уже год шел на сцене любимого театра. Намеренно не прочла. Ибо впечатление должна составить я сама. Никто другой исподволь навязать мне его не должен. А подобного сорта чтиво может как-то застрять в мозгах. Поэтому, никаких рецензий не было. Был только сокурсник, который уже побывал на спектакле и который обещал сходить со мной еще раз в «Ленком».

За месяца два до моего приезда в Белокаменную, он позвонил уточнить, в силах ли еще мое желание, или «может, лучше сходим на что-то классическое»? На классическое тоже сходим! Но и на «Опричника» – непременно! Он понимал, что другого ответа не будет, но зачем-то спросил! Аргумент «А там матерятся и священник выглядит козлом!» – лишь раззадорили. Вспомнилось одно из интервью Марка Анатольевича, в котором он невероятно комично вспоминал, как боролся с каким-то худсоветом за право использовать в своем спектакле слово «Засранец»! Времена вот как меняются!

Короче говоря, не буду продолжать подготовительную эпопею, которая и так тоскливо растянулась на целый машинописный лист… Я приехала и мы пошли на спектакль.

Все время до спектакля я задавалась вопросом, а почему в нем не задействован Збруев? Быть подлецом и зверствовать, языком и действиями – это даже не его амплуа. Это просто он, его видение и стиль жизни. Потом поняла почему, немного позже подведу к этому.

Итак, началось действо. Чисто по-захаровски: с невероятным шумом, даже порой грохотом, с какими-то спецэффектами… Все это сдобрено живой музыкой и даже в чем-то эстрадной манерой поведения актеров на подмостках театра.

И вдруг на сцене появился… Нет, даже не священник. Вот этим благостным словом язык не поворачивается назвать то чудо природы, которое являл из себя Агапов, к которому я и раньше как-то весьма прохладно относилась… Нет, актер он талантливый. На этом, собственно, и все. Хорошее закончилось. А тут просто – картина маслом: огромный будильник на руке, двуглавый орел венчает его плешивую голову, а ноги упакованы в сандалии. А знаете, почему? Не потому лишь только, что у народа в голове мешанина и многие не различают веры и мракобесия. Эта обувка для того, чтобы самому товарищу Агапову было легче переобуваться в полете. Сейчас он это великолепно продемонстрировал. А Мастер, как всегда, напророчествовал. Это даже не символ квасного патриотизма, как обозвал его мой друг, это символ труппы «Ленкома» 2019 года выпуска.

А вот теперь к именам, которые я тщательно изучила. Демьян Златоустович. Откуда оно? Ну, само имя от одного из врачевателей. Кузьма (Косма) и Демьян, если помните. Два брата-бессребренника. И раньше на Руси молодые любили играть свадьбы на день их почитания. Дабы семья была здоровой и многодетной. А поскольку ни одно подобное застолье не обходилось без курятины, ведь эти домашние птицы считались символом счастья и плодородия и подавались на свадебных церемониях как обязательное кушанье, то Кузьму считали кузнецом (отсюда, в общем, и слово), и кольца именовали «кузьминками», а Демьяна называли «куриным богом». Позже Демьянами стали называть еретиков и отщепенцев от церкви и даже дразня, крестьяне приглашали их служить молебны в своих курятниках. Вот, собственно, откуда имя. Отщепенец, куриных дел мастер и профессионал в переобувании. Доказал все ипостаси на «отлично», неуважаемый Иван Валерьевич!

Продолжу о спектакле. Когда меня уже на улице, по дороге домой, друг спросил, комедия это или трагедия, я задумалась. Это в чем-то истина, в чем-то злая сатира, в чем-то сарказм. И сказка. Да-да, сказка. Ибо в душе карателя, паскуды, звероящера не может так моментально взять и проснуться любовь, сострадание и даже некое подобие порядочности. Я в это не верю. Вот в Збруеве же не пробудилось почти за век… А тут – моментально… Не-а…

Сказка еще и в том, что при полном запрете мата, насилие считается нормой. Убийство – ежедневным чуть ли не обрядом. Отлучение детей от матерей – чуть ли не традицией. Я боюсь даже назвать это всё каким-то другим, более точным и подходящим для этой ситуации, словом. Пусть лучше будет сказка. Она все же – в чем-то ложь. И из нее принято извлекать уроки.

Царь Платон, исполненный Дмитрием Певцовым. Претензия на главную роль, хотя, как по мне линия Комяги и Куницыной – превалирующая. Именно, кусочек рая в житейском аду. Но сейчас я о царе. Платон – означает «широкоплечий». То есть, человек, которого можно заметить лишь внешне, не по делам. Порой он ведет себя как больной на голову человек, откровенный тиран, при этом заявляющий, что без него Россия рухнет. Царь этот пучит глаза, пьет таблетки и вызывает ужас. Но о каком спасении России может идти речь, ежели его-то императрица, Арина Абрамовна, «совсем от рук отбилась — одни пляски бесовские на уме». Кстати, Абрамовна и Императрица – это сильно! Но сегодня думая и сопоставляя, даже засмеялась… Дима – депутат, Россию спасает. А его супруга, Ольга, на минутку – Борисовна, – тоже являет собой картину весьма впечатляющую. Опять Мастер пророчествует?

Комяга. Вот вы знаете, при всей сложности спектакля, все артисты, уважаемые и не очень, все же играли очень сильно. Все, кроме Ракова. Он то недоигрывал, то явно пытался переиграть… Кто-то назвал это подобием третьего тура в ГИТИС. Возможно, не бывала. Но явно Раков был, как по мне, слабее всех остальных. Ну, вот представьте работников подобных этой опричнине структур, таких вот – никаких. Плавленный сырок, творог, жижа какая-то. Не могла в реальной жизни Куницына в такого влюбиться. Особенно после столбового финансиста с Рублевки. В таких не влюбляются… Разве что не очень здоровой любовью.

Вообще, о Комяге – поподробнее. Что это за слово такое – для начала? Это не что иное, как выдолбленное бревно для кормления скота. Такие ясли для животных. То есть, лично я вижу в этом следующее: однофункциональность. Собственно, бревно. Куда положили, там и лежит. Какой надрез сделали – никаких противоречий. А еще в этом персонаже (героем его назвать не получается) – опять провидение Мастера. Помните, сцену, когда Комяга явился к Государыне за инструкциями для поездки в Тобольск. И тут оказался застигнутым врасплох нагрянувшим Государем. Что делает наш сильный, смелый опричник? Да, собственно, проявляет свою суть – он прячется в постели Государыни, зарывшись в мехах и подушках. Ну, чтобы не отсвечивать. Ибо хозяин бывает крайне зол. А после, дождавшись первого удобного случая, уползает… Раком!))) Ну, граждане, кому тут нужны комментарии? Итог: Гений и тут видел порочную суть сего недогероя. Да… и фамилии зря не дают, как показывает практика!

Куницына. Противоречивый, испорченный окружением, но все-таки весьма притягательный персонаж. Начнем с того, что куница всегда была символом плодовитости. Если вспомнить мифологию, то придет в голову эпизод с Немезидой, которая принимала образ куницы, верша справедливые суды. Вот и здесь она, собственно та, которая являет собой надежду на то, что весь этот мир не сойдет с ума. А еще, на мой и только мой взгляд, это символ того, что новым произведениям драматургов – быть! И их всех не перевешали еще на Яблочный Спас за нецензурную лексику. Говоря условно и затерто – это некий «луч света» в царстве опричников, холуев, квашенных патриотов и прочих мракобесов. Ибо она – что-то иное, выбивающееся из серости той «нормальности», которая нам и была явлена.

Опричники. Они облачены в кожу, куртки отделаны мехом, бляхи на поясах – в виде рельефных изображений собачьих голов, на ногах — армейские берцы (привет, израильская молодость), в руках — автоматы Калашникова. Некие уркаганы… И опять сейчас доводит до смеха образ директора этой самой опричнины – Марка, не к ночи будет упомянутого, Варшавера, любителя колесить по просторам столицы на черном джипе и невежливо отвечать случайно застигнутым на тротуаре визави, которые не распознав в нем великого и ужасного завхоза, почему-то не бросаются врассыпную из-под колес того самого черного коня. Опричник? Нет, все же, переодетый холуй, с выпученными глазами и нездоровым желанием «спасти театр»… Смешно…

Прасковья Мамонтовна. Отчество, как говорится, на самом лице. В точку! А вот имя имеет два значения. С одной стороны, это Пятница. Помните, имя – Параскева. Пятая, значит. Пятница. Отсюда, и наше «Прасковья». Но ведь наш народ, он приметчив, примечателен. И вроде бы, благообразную Прасковью, стали называть по-простому – Парашей. Да-да. Но в этом слове изначально был другой смысл. Не туалет. Это сухое, злое и желчное существо. Именно так, например, трактуется это имя в тургеневском «Нахлебнике». Может, еще где-то тоже, сейчас быстро ничего в голову не приходит. Само явление Кравченко – как эпизод из сериала «Сваты», который я не видела. Ну, вот одинаковая она везде. Сваха и хабалка. Зато уход – это вроде как обыгранный эпизод из «Формулы любви». Граф Калиостро тоже уходил в астрал. Но при этом не исполняя песни Соловья-Разбойника, разумеется. Интеллигентно уходит. Но он и Парашей не был. Ушла ли Мамонтовна в астрал, или как всегда, приврала – неизвестно. Как, собственно, неизвестно и то, полетел ли Мюнхгаузен на Луну! Но в случае с Олегом Ивановичем, очень хотелось бы, чтобы он вернулся. А вот Прасковье, как собственно, и самой Кравченко, лучше бы оставаться в астрале. Переселиться туда. И ей трезвенницу не придется из себя строить, да и нам дышать свежее…

Еще об именах. Порой они очень говорящие и яркие. Примеры? Да, пожалуйста! Хруль – низкорослый человек с длинным носом. Крепло – клей. Охлоп – сруб, соединяя части которого в избах избавлялись от сквозняков. Сиволай – душегуб и мордоворот. Бутурла – пустомеля и враль. Посоха – тягловое население, выполняющее повинности. Рабы, одним словом. Урус – неадекват, очкошник, чмошник, терпила (пардон за мой французский, но это Владимир Иванович, земляк мой, не я!) Аверьян – беглец. Достаточно? Картинка сложилась? По-моему, весьма четкая и недвусмысленная.

Еще одно пророчество Мастера. Князь Собакин, которого потрясающе сыграл Леонид Сергеевич Броневой. Увидеи мы его незадолго до смерти. Собственно, последний раз на сцене. Он сказал грандиозные для дня сегодняшнего слова: «Из всех находящихся здесь я один при фаллосе, могу предъявить». И перед тем, как покинуть сцену, старый князь заявляет: «Конец цивилизации. Государства гибнут. Народ от собственных фаллосов отрекается. А я — не отрекусь!..» сегодняшние беглецы и предатели – суть: фаллосы… Опять пророчество… Сколько мы их уже насчитали?

И финал. Комяга, с младенцем на руках, и Куницына – бегут. Она – как мне кажется, к белому коню, в некую другую реальность, от которой исходит свет. Он – просто спасая свой зад… Добегут ли… Он – вряд ли… Ведь войско с гигиканьем его точно настигнет, пожурит, да и вернет. А он пойдет. Ибо творог…

Да, и почему без Збрува… Как мне видится, Марк Анатольевич, все же хотел показать при всем ужасе – некий свет, некую надежду, выход из этого болотного состояния опричнины. А знаете, с чего начинается движение в сторону этого самого выхода? С умения посмеяться над собой! В этом, кстати, и корень успеха. Мог ли Збруев посмеяться над собой и захотеть избавиться от болота опричнины? Не-а. Он бы, в противовес, его бы с удовольствием возглавил и утопил в нем всех неугодных. А захаровские спектакли – это все же позитив и надежда. Поэтому, «рыцарю бепросветно-печального образа» в нем – нет места!

Если сформулировать итог всей этой скучной писанины, то он прост: нужно быть собой, стараться светить везде, таже там, где привыкли ко мраку. Ну, и беречь фаллос, ибо в нем – суть каждого из нас, как человека. А сделав это, обрести надежду.

Фото из открытых источников