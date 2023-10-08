Есенинский день! Белокурому сладкопевцу природы – 128!

Дорогой Сергей Александрович, с днем рождения! Вам сегодня – 128! Но Вы по-прежнему молоды, озорны, по-хулигански взираете на нас, слегка откинув со лба прядь золотых волос!

Дорогой Сергей Александрович, с днем рождения! Вам сегодня – 128! Но Вы по-прежнему молоды, озорны, по-хулигански взираете на нас, слегка откинув со лба прядь золотых волос!

Прожили Вы, дорогой мой, ничтожно мало, но оставили столько памяти, что порой не оставит человек проживший втрое больше. Да и поцелованы Вы были Богом, однозначно были!

Вы родились в тот самый день, когда родная Вашему сердцу Рязань праздновала 800-летие. Вскоре были крещены в Константиновской церкви Казанской иконы Божией Матери. И первые азы грамоты получили от того самого священника, который Вас окунал в купель – отца Иоанна Смирнова.

Вы закончили Спас-Клепиковскую церковно-приходскую второклассную учительскую школу и получили звание учителя грамоты. И тут Вас постигла первая любовь – ею стала внучатая племянница того самого священнослужителя – Анна Сардановская.

Но прежде, чем стать поэтом, любимый и потрясающе романтичным, чего Вы только не перепробовали в жизни: подрабатывали в конторе владельца мясной лавки купца Крылова, работали в типографии помощником корректора, на военной службе были санитаром в Царскосельском полевом военно-санитарного поезде…

А еще Судьба подарила Вам столько потрясающих встреч! Когда Вы впервые увидели Александра Блока, Вы, как писали сами, вспотели от волнения! Маяковский называл Вас «ожившим лампадным маслом». Вы не раз обедали в семье Гумилева и Ахматовой. А после того, как Вы прочитали «Чёрного человека» Горькому, тот прослезился….

А самым дорогим подарком для Вас были золотые часы с цепочкой и изображением государственного герба, которые за участие в концертах для раненых воинов в царскосельском лазарете, были пожалованы Вам императрицей Александрой Феодоровной. Был и подарок от ее сестры – Елизаветы- икона преподобного Сергия Радонежского, Вашего Небесного покровителя, которую она прислала Вам после Вашего выступления в монастыре, которому она покровительствовала.

Свое первое стихотворение, всем известную и любимую «Березу», Вы опубликовали под псевдонимом «Аристон». То ли это воспоминание о стихотворении Державина «К лире», то ли связь с механическим музыкальным инструментом, который был изобретён в Германии в последней четверти XIX века и стал популярен в России… Бог ведает… Но мы-то знаем, что никакой Вы не Аристон, а наш любимый Сергей Саныч!

Много можно о Вас писать-вспоминать, но кто бы что ни говорил, в чем бы Вас не обвинял – Вы гениальны! Вы – победитель, завладевший нашими сердцами и абсолютный лидер в таком красивом, порой романтичном, но всегда кружевном и невероятном описании и одухотворении природы! А победителей – не судят!

Судить не будем – будем поздравлять и благодарить! За те невероятные стихотворения, за потрясающий блеск в глазах, за искренность, мятежность, доверчивость… За настоящесть!

И вот дойдя до всем известного «Письма матери», я задумалась. А все ли точно знают, что такое шушун. Честно, я узнала совсем недавно. Мне казалось раньше, что это платок, сродни оренбургскому. Но я ошибалась. И вот если и вы точно не знаете, что такое шушун, сейчас постараюсь рассказать вкратце.

Слово “шушун” появилось в русском языке в 1585 году. Именно к этому времени относится первое упоминание этой женской одежды в приходно-расходной книге Антониево-Сийского монастыря. Слово это к нам пришло от финов, и означает оно «грубую х/б ткань».

А раз так – платком это быть совсем не может. Да это и не он! Шушун — женская верхняя короткополая одежда или кофта. Ворот, полы, рукава оного обычно украшались тесьмой. Прожил шушун немало – около четырех веков. А к двадцатым годам прошлого века, шушуны уже считались старомодной одеждой и их редко кто из женщин надевал. Ну, в общем, об этом и писал Есенин.

Почти век нет с нами Есенина. Молодого, горячего, импульсивного… Ищущего, заблуждающегося… И на мой взгляд – гениального!

А гении – они вне подозрений! Убили настоящего поэта, так трепетно и нежно подбиравшего эпитеты в своих стихотворениях, так светло одухотворявшего все, что он видел и о чем писал….

Убили подонки… Ибо нормальным людям не свойственно ломать позвонки, пробивать череп и душить агонизирующего…

Убили, ибо его отпевали. Трижды!!! А если Бог попустил, значит, узрел мученическую кончину Сергея Саныча…

Покойтесь с миром! Правду о том, что произошло тогда, Вы унесли с собой… Не обвинив, не отомстив, не подставив никого… И спасибо Вам за те потрясающие стихотворения, которые давно согревают.

Спасибо, что были! И спасибо, что есть!

В этом мире ведь каждый – прохожий,

Вы махните веселой рукой…

У осеннего месяца тоже

Свет ласкающий, тихий такой….

Светлая Вам память и Царствие Вам Небесное! “В нашей жизни умирать не ново”… Убивать в ней тоже не новей…