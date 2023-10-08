Повышение ставок: на цены на жилье будет оказываться понижающее давление, считает экономист Клеман Жиньяк

Согласно данным, около 40 % людей, имеющих ипотечные кредиты, продлят их в течение трех лет, поскольку во время пандемии они выбрали пятилетние сроки, когда ставки были чрезвычайно низкими.

Согласно данным, около 40 % людей, имеющих ипотечные кредиты, продлят их в течение трех лет, поскольку во время пандемии они выбрали пятилетние сроки, когда ставки были чрезвычайно низкими.

Для большинства заемщиков увеличение ежемесячных платежей составит 25%, 30% или 35%, что является большим показателем. Тем, кто выбрал переменные ставки с фиксированными выплатами, « будет еще хуже», объясняет Клеман Жиньяк, экономист и сенатор, в интервью Марио Дюмону.

“Шок будет более значительным, потому что у них были очень, очень низкие ставки, и они еще не видели, чтобы их платежи двигались, но срок подходит к концу. Это будет сложно, это будет увеличение ежемесячных платежей на 40 %, 50%”,-уточняет он.

С другой стороны, значительная часть этих клиентов даже больше не в состоянии выплачивать проценты, которые, как сообщается, превышают их ежемесячный платеж. Например, текущий ежемесячный платеж в размере 1800 долларов составит 3600 долларов, что, возможно, будет недоступно для молодых покупателей.

По словам Клемана Жиньяка, пострадают именно они, те молодые домохозяйства, которые приобрели недвижимость по высоким ценам и с низкими процентными ставками во время пандемии.

«Даже сотрудники Банка Канады говорили [в то время], что ставки останутся низкими. Так что тем, кто купил дом и, кроме того, выбрал плавающую ставку с фиксированными платежами, другим будет очень больно»,-настаивает он.

«И, кроме того, их дом не приобрел большой ценности или, наоборот, вообще не приобрел, потому что они купили его в разгар пандемии»,-разочаровывается он.

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