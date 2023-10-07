Продажи жилья в Монреале выросли на 9% в сентябре

Продажи жилой недвижимости в большом Монреале выросли на 9% в сентябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщила в четверг профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ).

Продажи жилой недвижимости в большом Монреале выросли на 9% в сентябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщила в четверг профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ).

По данным ассоциации, в прошлом месяце в регионе сменилось 2738 владельцев объектов недвижимости по сравнению с 2514 годом ранее.

В частности, в сентябре было продано 1391 дом на одну семью, по сравнению с 1324 за тот же период прошлого года, 1068 кондоминиумов по сравнению с 944 в сентябре 2022 года и 276 многоквартирных домов, по сравнению с 245 годом ранее.

Несмотря на наблюдаемый рост, уровень транзакционной активности оставался ниже среднего исторического показателя за это время года, подчеркнул APCIQ.

“Рынок столичного региона Монреальской переписи подтверждает свою стабилизацию в сентябре, при этом активность транзакций сопоставима с очень спокойной в августе”, – пояснил директор Службы анализа рынка APCIQ Чарльз Брант. Если продажи выросли по сравнению с прошлым годом за тот же период, то это потому, что 12 месяцев назад бизнес начал показывать исторические минимумы” »

В сегментах Иль-де-Монреаль, Сен-Жан-сюр-Ришелье и Водрей-Суланж продажи выросли на 18 %, 14% и 11% соответственно в годовом исчислении, в то время как в сегментах Северный Берег Монреаля и Южный берег Монреаля продажи выросли на 18%, 14% и 11% соответственно. выросли на 7 %. только в секторе Laval продажи сократились на 10%.

Количество активных регистраций составило 16 398 в сентябре, что на 10% больше по сравнению с 14 916 регистрациями в сентябре 2022 года.

Количество новых регистраций за месяц сократилось на 2 %, до 5872, по сравнению с 5984 за тот же месяц прошлого года.

Средняя цена дома на одну семью в сентябре в Монреале составляла 549 000 долларов, что на 3% больше, чем в прошлом году, в то время как средняя цена кондоминиума составляла 402 000 долларов, что на 6% больше.

Средняя цена plex составляла 730 000 долларов, что на 7% больше, чем в прошлом году.

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