Что открыто, что закрыто в Квебеке в День Благодарения

В связи с наступающим праздником – Днём Благодарения, мы, как обычно, рассказываем о том, какие в этот день учреждения открыты, а какие не работают

Расписание работы учреждений, магазинов, транспорта, культурных заведений в понедельник, 10 октября.

Напомним, что в Канаде День Благодарения – день, когда люди благодарят высшие силы за урожай, празднуется на месяц раньше, чем у южных соседей, по понятной причине – урожай у нас собирают раньше. Но что у нас работает, а какие учреждения отдыхают в день праздника?

Во-первых, по всему Квебеку не будут работать провинциальные, муниципальные и федеральные офисы (горисполкомы, SAAQ, паспортные бюро, налоговые и т.д. и т.п.). В Монреале линия 311 работать будет (по ней можно позвонить по любому вопросу, связанному с работой муниципальных служб – от упавших веток, перегородивших улицу, до открытых люков или внезапно объявившихся дыр в асфальте). Но часы работы этой службы будут сокращены. В городе Квебек служба 311 в этот день работать не будет.

Разумеется, все службы, связанные с оказанием срочной и неотложной помощи, работают (911).

Почта работать не будет, так что письма и посылки, отправляемый Канадской Почтой, доставлены не будут.

Банки и финансовые учреждения будут закрыты.

Лавки, продуктовые и другие магазины, SAQ – как правило, открыты. Но хозяин может закрыть магазин на праздник, так что, на всякий случай, запаситесь продуктом, если поблизости работает лишь одна продовольственная лавка.

Сбор мусора идёт по плану, но в отдельных случаях в понедельник вывоз мусора будет отменён. Например, в Монреаль-Нор вывоз зелёных баков переносится на вторник. Но такие случаи редки. Экоцентры тоже работают по всему Квебеку.

Большая часть библиотек работать не будет (но в понедельник они и так чаще всего закрыты). Кинотеатры и музеи работают, включая Биодом, Инсектариум, Биосферу, Ботанический сад, Планетарий. Но не будут работать музей изящных искусств Монреаля и музей современного искусства Монреаля.

Что касается общественного транспорта, в Монреале он будет ходить по расписанию воскресного дня, а в городе Квебек – по субботнему расписанию.

В городах-спутниках Монреаля расписание будет тоже субботним. То же самое касается автобусного и железнодорожного сообщения между городами-спутниками Монреаля и метрополией. Но на некоторых линиях расписание будет воскресным, а некоторые маршурты вообще в этот день работать не будут. Поэтому тем, кому этот момент важен, рекомендуется зайти на соответствующую страницу сайтов общественного транспорта.

Автостоянки в Монреале будут платными, как в обычные рабочие дни. В городе Квебек они будут бесплатны почти всюду, за иключением пары центральных улиц.