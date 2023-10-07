Празднование Дня Благодарения в Канаде

В понедельник, 9 октября, в Канаде отмечается День Благодарения. Один из тех праздников, что отмечаются в кругу семьи.

День Благодарения в Канаде (Action de Grâces или Thanksgiving Day) празднуется во второй понедельник октября. Это национальный праздник, и в этот день большинство канадцев собираются вместе с семьёй, чтобы поблагодарить за урожай и благосостояние в уходящем году. В этот день люди воздают хвалу Творцу, благодарят его за милость, которую тот являет в виде урожая, сбор которого и приготовление запасов на зиму в этот день “официально” завершаются.

История праздника:

День Благодарения в Канаде имеет корни, которые уходят далеко в прошлое. Это один из самых древних праздников в истории человечества. Упоминания о нём пристутствуют в Ветхом Завете и в древнейших рукописях разных религий мира. В частности, этот день праздновался и в Древней Греции, где он был посвящён Деметре, богине урожая и сельского хозяйства. В Средние века и позже европейские земледельцы праздновали удачный урожай осенним пиром.

Когда французские и английские поселенцы прибыли в Канаду, они привезли с собой эту традицию и с тех пор праздник символизирует дружбу и сплочённость семьи, которая совместными усилиями вырастила и собрала урожай, приготовила торжественный ужин и расселась за столом, вкушая дары природы.

В Канаде в первый раз День Благодарения отмечался 10 января 1799 года, то есть, как видим, праздник не был посвящён окончанию работ в поле. В том году праздновалось “спасение от напастей зловредной Французской революции и и побед над всеми врагами Британской короны”.

Затем день регулярно передвигался и отмечался каждый раз по новому поводу, хотя название – День Благодарения – не менял. Праздовали победу над Соединёнными Штатами в войне 1812-1814 годов, праздновали просто так, вознося хвалу Господу за всё, праздновали окончание Смуты 1837-1838 годов, окончание пандемии холеры 1833 года, победу в Крымской войне против России и так далее. То есть, праздник отмечался по каждому поводу отдельно, без привязки к конкретной дате.

Первое официальное празднование Дня Благодарения в Канаде состоялось в 1872 году, когда страна отмечала выздоровление короля Эдуарда VII от тяжелой болезни.

В 1957 году канадское правительство официально установило, что День Благодарения будет отмечаться во второй понедельник октября. Это решение было принято, чтобы установить более постоянную дату празднования, так как ранее дата могла варьироваться. Правительство Канады приняло это решение с целью предоставить гражданам три выходных дня в середине осени.

Традиции праздника:

Основная традиция Дня Благодарения — это ужин в кругу семьи. Типичные блюда, которые подаются в этот день, включают индейку, тыквенный пирог, клюквенный соус, картофельное пюре и овощи. Многие канадцы также используют этот день, чтобы отправиться на прогулку и насладиться осенними красками природы.

Любопытно, что традиция праздничного стола с обязательной индюшатиной в меню пришла из США, где пойманная индюшка, согласно легенде, спасла первых поселенцев от голодной смерти. За это её и сьедаем каждый год. (Мы, люди, вообще, очень благодарные существа).

В Канаде же роль индюшки как-то не отражена ни в легендах, ни в исторических записях. Но вот как-то так сложилось, что, благодаря южным соседям, она тоже стала обязательным элементом праздника.

День Благодарения — это также время для различных мероприятий и фестивалей по всей стране. Некоторые люди используют этот выходной день для отдыха, поездок или занятий спортом.

В Канаде этот день частично выходной (не работают правительственные у государственные учреждения, но частные учреждения, магазины и различные службы могут работать или нет, по выбору руководства).

Важно отметить, что, хотя День Благодарения празднуется и в США, дата и исторический контекст празднования отличаются. В США День Благодарения празднуется в четвёртый четверг ноября.