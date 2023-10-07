Ещё ряд любопытных фактов из истории нашей цивилизации и нашей Вселенной
Выражение «пальма первенства» берёт начало из Древней Грециии, где победителю в соревнованиях и в битвах вручался пальмовый лист.
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Томпак – странное слово. А всего лишь сорт латуни.
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Сверхновая в Крабовидной туманности: Самая яркая сверхновая звезда вспыхнула в созвездии Тельца в 1054 году и была видна на небе 23 дня. Эти сведения известны из записей китайских и японских астрономов. Согласно этим записям, звезду можно было видеть в тёмное время суток в течение двух лет. Вот такая была звезда. Сегодня считается, что взрыв этой сверхновой произошел примерно 7500 лет назад, а после взрыва звезда превратилась в Крабовидную туманность. В её центре находится пульсар – источник колоссального электромагнитного излучения. Наверняка, авария при прохождении нуль-перехода влюбленной парочкой, которая не соблюдала правила безопасности – нечаянно нажали не на ту кнопку. Вот и новая галактика. Уволили начальника смены за беспечность. Кстати, в те времена красная звезда стала изображаться на многих гравюрах и картинах в Китае и Японии, став чуть ли не символом этих стран.
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Спутник связи Молния-1: 23 апреля 1965 года на орбиту вышел первый советский спутник связи Молния-1. После него стали регулярно запускать спутники связи, но почему-то все они назывались Молния-1. Будучи ребенком, я сначала был уверен, что ошибка – надо же «Молния-2», «Молния-3» и так далее, называть их. Ан нет, речь шла о модели. Или обманывали империалистов?
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Кромвель и конец английской республики: 25 апреля 1660 года британский Учредительный парламент принял решение о возвращении английского престола представителям династии Стюартов. А почему? А потому что лорд-протектор Оливер Кромвель назначил своим преемником своего сына. Республика по северокорейско-чеченскому образцу.
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Два в одном: В сумасшедшем доме, куда посадили солдата Швейка, сидел сумасшедший, который выдавал себя сразу за двух святых – за Кирилла и Мефодия. И получал двойную порцию питания, раз он один в двух лицах. Умный был мужик! Тандем всегда рулит.
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Стишки Владимира Даля: Волга Дону пошире – дважды два четыре/Нет книг у дяди, а карты есть – три да три будет шесть/Хлеб жнём, а сено косим – три и пять будет восемь/Без закваски хлеб не месят – пятью два будет десять. Интересно, а Даль для всех возможных результаты сложения от одного до десяти придумал стишки для того, чтобы детям легче запоминать было, или не для всех?
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Штукарь: Раньше штукарём называли ловкача и выдумщика, но иногда – торговца тканями или даже вора-карманника. Находил народ нечто общее…
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Люлька и двигатель: Весной 1941 года Архип Иванович Люлька подал заявку на изобретение двухконтурного турбореактивного двигателя, над которым шла работа с 1937 года. Ввот почему он двигатель люлькой не назвал? Сталинская люлька! Звучит же.