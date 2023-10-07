Ещё ряд любопытных фактов из истории нашей цивилизации и нашей Вселенной

Делимся очередным выпуском подборки самых разных интересных фактов из самых разных областей знания, от истории человечества до строения нашей вселенной.

Выражение «пальма первенства» берёт начало из Древней Грециии, где победителю в соревнованиях и в битвах вручался пальмовый лист.

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Томпак – странное слово. А всего лишь сорт латуни.

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Сверхновая в Крабовидной туманности: Самая яркая сверхновая звезда вспыхнула в созвездии Тельца в 1054 году и была видна на небе 23 дня. Эти сведения известны из записей китайских и японских астрономов. Согласно этим записям, звезду можно было видеть в тёмное время суток в течение двух лет. Вот такая была звезда. Сегодня считается, что взрыв этой сверхновой произошел примерно 7500 лет назад, а после взрыва звезда превратилась в Крабовидную туманность. В её центре находится пульсар – источник колоссального электромагнитного излучения. Наверняка, авария при прохождении нуль-перехода влюбленной парочкой, которая не соблюдала правила безопасности – нечаянно нажали не на ту кнопку. Вот и новая галактика. Уволили начальника смены за беспечность. Кстати, в те времена красная звезда стала изображаться на многих гравюрах и картинах в Китае и Японии, став чуть ли не символом этих стран.

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Спутник связи Молния-1: 23 апреля 1965 года на орбиту вышел первый советский спутник связи Молния-1. После него стали регулярно запускать спутники связи, но почему-то все они назывались Молния-1. Будучи ребенком, я сначала был уверен, что ошибка – надо же «Молния-2», «Молния-3» и так далее, называть их. Ан нет, речь шла о модели. Или обманывали империалистов?

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Кромвель и конец английской республики: 25 апреля 1660 года британский Учредительный парламент принял решение о возвращении английского престола представителям династии Стюартов. А почему? А потому что лорд-протектор Оливер Кромвель назначил своим преемником своего сына. Республика по северокорейско-чеченскому образцу.

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Два в одном: В сумасшедшем доме, куда посадили солдата Швейка, сидел сумасшедший, который выдавал себя сразу за двух святых – за Кирилла и Мефодия. И получал двойную порцию питания, раз он один в двух лицах. Умный был мужик! Тандем всегда рулит.

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Стишки Владимира Даля: Волга Дону пошире – дважды два четыре/Нет книг у дяди, а карты есть – три да три будет шесть/Хлеб жнём, а сено косим – три и пять будет восемь/Без закваски хлеб не месят – пятью два будет десять. Интересно, а Даль для всех возможных результаты сложения от одного до десяти придумал стишки для того, чтобы детям легче запоминать было, или не для всех?

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Штукарь: Раньше штукарём называли ловкача и выдумщика, но иногда – торговца тканями или даже вора-карманника. Находил народ нечто общее…

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Люлька и двигатель: Весной 1941 года Архип Иванович Люлька подал заявку на изобретение двухконтурного турбореактивного двигателя, над которым шла работа с 1937 года. Ввот почему он двигатель люлькой не назвал? Сталинская люлька! Звучит же.