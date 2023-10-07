Канада присоединилась к Глобальной коалиции по электросвязи

Канада присоединилась к Глобальной коалиции по электросвязи (GCOT), объявил министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань 5 октября, сообщила пресс-служба канадского правительства.

Канада присоединилась к Глобальной коалиции по электросвязи (GCOT), объявил министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань 5 октября, сообщила пресс-служба канадского правительства.

«Глобальная коалиция по электросвязи предоставляет возможность продвинуться вперед в важной работе с нашими союзниками по направлению к созданию более безопасных и надежных сетей электросвязи.

Мы надеемся на углубление нашего сотрудничества с нашими союзниками по этим важнейшим вопросам, чтобы обеспечить канадцев безопасными и надежными телекоммуникационными услугами», — прокомментировал министр присоединение к коалиции.

В коалиции уже состоят Великобритания, США, Австралия и Япония. В рамках коалиции происходит обмен информацией по телекоммуникациям, а также совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты, согласовываются приоритеты финансирования, разрабатываются стандарты и ведется информационно-разъяснительная работа.