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Новости Канада присоединилась к Глобальной коалиции по электросвязи
Фото: https://ua-energy.org/

Канада присоединилась к Глобальной коалиции по электросвязи

Виктория Христова Окт 7, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада присоединилась к Глобальной коалиции по электросвязи отключены 32 Просмотров

Канада присоединилась к Глобальной коалиции по электросвязи (GCOT), объявил министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань 5 октября, сообщила пресс-служба канадского правительства.

Канада присоединилась к Глобальной коалиции по электросвязи (GCOT), объявил министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань 5 октября, сообщила пресс-служба канадского правительства.

«Глобальная коалиция по электросвязи предоставляет возможность продвинуться вперед в важной работе с нашими союзниками по направлению к созданию более безопасных и надежных сетей электросвязи.

Мы надеемся на углубление нашего сотрудничества с нашими союзниками по этим важнейшим вопросам, чтобы обеспечить канадцев безопасными и надежными телекоммуникационными услугами», — прокомментировал министр присоединение к коалиции.

В коалиции уже состоят Великобритания, США, Австралия и Япония. В рамках коалиции происходит обмен информацией по телекоммуникациям, а также совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты, согласовываются приоритеты финансирования, разрабатываются стандарты и ведется информационно-разъяснительная работа.

 

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