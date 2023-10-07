Растениеводы США потребовали налоговых льгот на сырье для биотоплива

Производители рапса и сои настаивают на признании этих культур подходящими под налоговую льготу на сырье на «экологически устойчивое» авиационное топливо (SAF) в США.

Производители рапса и сои настаивают на признании этих культур подходящими под налоговую льготу на сырье на «экологически устойчивое» авиационное топливо (SAF) в США.

Налоговая льгота регулируется законом о сокращении выбросов, подписанном президентом США Джо Байденом в 2022 году. Размер льготы будет определяться размером углеродного следа топлива, который зависит от метода измерения выбросов парниковых газов.

Закон допускает использование методики «Международной организации гражданской авиации» (ИКАО) или аналогичной. «Здесь очень многое поставлено на карту», — заявил исполнительный директор Канадской ассоциации переработчиков масличных культур Крис Верват.

Правительство США поставило цель произвести к 2030 году 11,36 млрд литров «устойчивого» топлива. «Потенциальный рынок огромен», — волнуется Верват.

Производители биотоплива из США объявили о планах увеличить производство SAF до 3,79 млрд литров в ближайшие три года. Это потребует вложений в $3,8 млрд. Переработчики масличных культур США выделили $6 млрд на расширение или строительство новых мощностей в 10 штатах.

Канадские предприятия по переработке рапса последовали за южными соседями и объявили о планах переработки 7,5 млн тонн рапса.

Трудность в том, что усилия окажутся напрасными, если для оценки выбросов парниковых газов правительство США будет придерживаться методики ИКАО. Именно поэтому «Американская ассоциация соевых бобов», «Ассоциация США по каноле», «Национальная ассоциация переработчиков масличных культур» и «Альянс чистого топлива Америки» направили письмо Джону Подесте, старшему советнику Байдена по инновациям и внедрению «чистой энергии».

«Модель ИКАО использует старые, неточные данные о методах ведения сельского хозяйства, которые мешают экологически чистому авиационному топливу, произведенному из сои и рапса, претендовало на получение льготы», — говорится в письме группы.

«Немыслимо, чтобы конгресс принял, а министерство финансов утвердило правила экологически чистой энергетики, опирающиеся на устаревшую модель ООН, которая дискриминирует американских фермеров и их сырье», — сказано в заявлении.

Авторы письма призывают администрацию Байдена «явно признать» модель «Парниковые газы, регулируемые выбросы и использование энергии на транспорте» Аргоннской национальной лаборатории (GREET) в качестве варианта методики определения права на получение скидки SAF.

Вервает заявил, что канадские переработчики поддерживают модель GREET как признающую современные методы ведения сельского хозяйства, в частности минимальную и нулевую обработку почвы. Вервает считает, что без использования рапсового и соевого масла невозможно достичь цели по производству SAF к 2030 году.

Исследования биомассы в качестве сырья для топлива будут закончены еще не скоро. «Здесь и сейчас» рапсовое и соевое масла являются очевидными и достаточными источниками сырья.

«Американский альянс чистого топлива» опубликовал исследование, где сообщил, что отработанного растительного масла во всем мире в 2022 году получилось 3,7 млрд галлонов (16,82 млрд литров). К 2030 году этого продукта будет уже до 10 млрд галлонов (45.46 млрд литров).

Вервает отметил, что использованное кулинарное масло сложно улавливать, собирать и транспортировать. Доставка продукта из Китая для переработки в Северной Америке не будет экологически чистой.

Президент «Национальной ассоциации производителей кукурузы» Гарольда Волле, заявил о претензиях американской индустрии кукурузного этанола на признание своей продукции экологически чистым.

«Если мы поработаем над снижением выбросов углерода на заводах по производству этанола и фермах, то получим достаточно низкие показатели выбросов углекислого газа, чтобы использовать этанол в самолетах», — сообщил Волле на пресс-конференции.