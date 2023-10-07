Новинки, уютные, как горячий шоколад в октябре…

Горячий шоколад, плед и захватывающие фильмы и сериалы – этим октябрем мы создаем уют вместе с нашими друзьями в компании интерактивного ТВ eTVnet ! Итак, что именно стоит посмотреть на этой неделе?

Горячий шоколад, плед и захватывающие фильмы и сериалы – этим октябрем мы создаем уют вместе с нашими друзьями в компании интерактивного ТВ eTVnet! Итак, что именно стоит посмотреть на этой неделе?

Мендельсон

Серьезный дядя Владимир Мендин по прозвищу Мендель – одинокий отец трех дочерей. Бывший командир Владимира внезапно умирает, оставив после себя прибыльный салон свадебной моды. Его управляющая, своенравная Лена – внебрачная дочь самого генерала, железная бизнес-леди, не признающая авторитетов. Родственники почившего доверия не вызывают – жена ему изменяла, а Лена и вовсе не знала о том, что тот – ее отец. Тогда генерал и вписал в наследство Мендина. Теперь в собственности Владимира – крупный свадебный салон, и его задача – сберечь бизнес для Лены, не позволив вдове отжать предприятие и сделать так, чтобы салон не закрылся ненароком.

Цвет липы

По роману Людмилы Мартовой “Когда зацветает липа”. Врач-психиатр Липа Бердникова давно знала, что с таким именем не приходится рассчитывать на особое благоволение судьбы. Зато легко можно получить липовых друзей, липовую любовь, липовую семью. Пережив ряд предательств, она научилась жить “с оглядкой”, никого к себе близко не подпуская. Но когда рядом начинают происходить отнюдь не липовые убийства, а она становится одной из подозреваемых, Липе приходится встать лицом к лицу с собственными внутренними и внешними проблемами.

Детективы Татьяны Устиновой. Маня Поливанова

По мотивам одноименного романа Татьяны Устиновой. В подъезде дома, где живет Маня Поливанова, убит ее старый знакомый, накануне заходивший к ней поболтать. Деньги и ценности остались при нем, а он сам не был ни криминальным авторитетом, ни политиком, ни богачом. Почему же его убили?

Дорога из желтого кирпича

Девушка Варя случайно встречает свою детскую любовь – Ивана Петровича Соболя. От своей школьной подруги она узнает, что тот потерял жену и ребенка в автомобильной аварии. Варя решает рассказать Ивану историю о том, как 10 лет назад в клинике, где она работала, перепутали ЭКО материалы, и о том, что у него в другой семье растет его биологический сын.

Миллионерша

Свете никогда не везло. Поэтому она совсем не удивилась, когда для грандиозного финального аккорда судьба выбрала ее день рождения. Света разом лишилась и личного счастья, и крыши над головой, да еще и начальник лишил премии. Бездомная, безмужняя и без двух минут безработная, Света получает от подруг в подарок лотерейный билет. Билет оказывается выигрышным, и Света превращается в миллионершу…

Персональный ангел

По роману Татьяны Устиновой. Предвыборный штаб олигарха Тимофея Кольцова в панике – шеф почему-то принял решение поручить разработку предвыборной кампании никому не известной молодой девице Кате Солнцевой. Скрепя сердце, Катерина начинает работать. Ее предупреждают: не лезь в его прошлое, оставь в покое его тайны. Но ей кажется, что она должна знать все. Вскоре она пожалеет о том, что заглянула в те уголки его жизни, которые до сих пор оставались в глубокой тени.

Помимо этих новинок, на eTVnet можно в любое время посмотреть тысячи художественных и документальных фильмов, сериалы, телешоу, документалистику, концерты, юмор, спортивные трансляции, а также фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START. Любите прямой эфир? На eTVnet – более 200 каналов в прямом эфире и в записи. Есть вопросы? Звоните: +1 (855) 251 65 45.