Правительство Канады начало договариваться с продавцами о стабилизации цен

Предварительных договоренностей с пятью самыми крупными торговыми сетями о стабилизации цен на продукты удалось добиться правительству Канады, 5 октября сообщила пресс-служба канадского правительства.

Предварительных договоренностей с пятью самыми крупными торговыми сетями о стабилизации цен на продукты удалось добиться правительству Канады, 5 октября сообщила пресс-служба канадского правительства.

Отмечается, что за последние недели министр инноваций, науки и промышленности Франсуа-Филипп Шампань встречался с руководителями торговых сетей и призывал их принять немедленные меры для стабилизации цен. В результате, отметил министр, торговцы согласились сотрудничать с правительством.

По словам Шампаня, торговые сети приняли первоначальные обязательства, которые должны быть выполнены ко Дню благодарения.

«Канадцы могут ожидать таких действий, как агрессивные скидки на корзину ключевых продуктов питания, которые представляют собой наиболее важные покупки для большинства домохозяйств, замораживание цен и кампании по согласованию цен», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что правительство, со своей стороны, предпримет дополнительные действия для по защите прав потребителей. Для этого будет создана Целевую группу по продуктовым товарам, специализирующаяся на розничной торговле. Она будет создана внутри Управления по делам потребителей. Группа будет отслеживать исполнение обязательств торговых сетей, а также выявлять практики, наносящие ущерб потребителям.

Правительство также намерено ускорить работу по созданию Кодекса поведения в продуктовых магазинах, а также улучшить доступность информации о ценах на продовольствие и разбивке затрат по всей агропродовольственной цепочке поставок.

Помимо этого планируется внести поправки в Закон о конкуренции.