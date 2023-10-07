Канадская полиция накрыла наркосеть в Ньюмаркете

Наркотики более чем на $7 млн были изъяты во время успешной операции по прекращению работы наркосети в Нюьмаркете, регион Йорк.

Наркотики более чем на $7 млн были изъяты во время успешной операции по прекращению работы наркосети в Нюьмаркете, регион Йорк.

В общей сложности 39 человек в районе Большого Торонто были обвинены в 156 уголовных преступлениях в ходе расследования незаконного оборота наркотиков. Еще четверых полиция объявила в розыск. Операция получила название «Проект кристалл».

Отмечается, что расследование началось в апреле, когда стало известно о женщине, продававшей наркотики в Ньюмаркете. Через нее полицейские вышли на сеть наркоторговцев.

В ходе операции были изъяты наркотики различных видов, включая «тяжелые», общим весом более сотни килограммов. В полиции отметили, что «работа еще не закончена».

Напомним, в нескольких провинциях Канады употребление наркотиков, включая «тяжелые» легализовано, однако их сбыт по-прежнему находится под запретом.