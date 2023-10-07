Женщинам реже делают искусственное дыхание из-за боязни обвинений

У женщин с остановкой сердца статистически меньше шансов на то, что прохожие сделают им искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, из опасений быть обвиненными в домогательствах, показывают ряд международных исследований.

У женщин с остановкой сердца статистически меньше шансов на то, что прохожие сделают им искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, из опасений быть обвиненными в домогательствах, показывают ряд международных исследований.

По данным канадского исследования, представленного 16 сентября на Европейском конгрессе экстренной медицинской помощи, из более чем 39 тыс. человек, у которых произошла остановка сердца вне больницы, только 54% была оказана прохожими первая медицинская помощь. При этом из 9 тыс. человек, с которыми это произошло на улице, больше шансов получить помощь было у мужчин (68%), чем женщин (61%). А вот в частных домах, наоборот, чаще помогали женщинам старшего возраста, чем пожилым мужчинам.

Подобные же результаты получали и в более ранних работах на ту же тему. Так, американское исследование от 2018 года, где рассматривалось 19 тыс. подобных случаев вне больницы, показало, что реанимационные действия при свидетелях оказывались около 45% мужчин и около 39% женщин. В Нидерландах в 2019 году показатели помощи оказались выше, но в схожем соотношении — 73,9% мужчинам и 69,2%.

Австралийский кардиолог Фиона Фу отметила, что эта проблема возникает даже в медицинской среде — по данным из штата Новый Южный Уэльс, мужчинам делали непрямой массаж сердца на 4% чаще. По ее мнению, это связано с тем, что медработники чаще ожидают проблем с сердцем у мужчин.

Но в целом чаще это боязнь обвинений или боязнь навредить женщинам, которых воспринимают как более хрупкие существа. Американское исследование от 2019 года показывает, что 40% мужчин опасались, что их обвинят или даже привлекут за сексуальные домогательства, если они будут трогать женщину в районе груди.