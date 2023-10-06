Первый штраф в истории за превышение скорости при вождении автомобиля

Как, кому, за что был выписан первый в истории штраф за нарушение правил вождения “самодвижущегося экипажа” (то есть, автомобиля).

Имя Вальтера Арнольда (Walter Arnold) навсегда осталось в истории автомобилизма. Именно ему был выписан первый в мире штраф за превышение скорости при вождении “безлошадной повозки” (horseless carriage). Произошло это великое событие 28 января 1896 года в английской деревне Paddock Wood. Нарушитель ехал по сельской дороге с жуткой скоростью в целых восемь миль в час (примерно пятнадцать километров). Он не прореагировал на требование констебля остановиться и продолжал мчаться до тех пор, пока констебль, вскочивший в седло велосипеда, не догнал его уже на выезде из деревушки.

Но бедняга Арнольд получил штраф не только за превышение скорости! Обвинение включало “проезд по общественной дороге в жилом районе самодвижущегося вида транспорта”, “вождение безлошадной повозки с числом пассажиров менее трёх человек” (по какой-то причине в Англии в автомобиле можно было ездить группами не менее трёх человек – возможно, как мера предосторожности в случае аварии – чтобы уцелевший пассажир мог оказать помощь пострадавшим), “отстутствие на повозке ясно видимой таблички с именем и адресом владельца транспортного средства”. Ну, а превышение скорости в четыре раза установленного лимита максимальной скорости (2 мили в час) стало вопиющей “вишенкой на торте” в списке обвинений.

За все нарушения Вальтер Арнольд заплатил штраф, который сегодня эквивалентен приблизительно четырёхстам канадским долларам, то есть терпимо и по-божески взяли.

Любопытно, что несколько месяцев спустя нарушитель и его брат стали выпускать собственную модель автомобиля – Arnold Motor Carriage, которая представляла собой переработанную и, вроде бы, усовершенствованную модель Бенца (правил и законов, регулирующих отношения между производителями, тогда ещё не было – так что взять чужую модель, доработать её и продавать, как свою разработку было в порядке вещей, да и автомобилей было несколько сот на весь мир). Так как работы по созданию автомашины Арнольд начались ещё до эпизода со штрафом, то злые языки поговаривают, что эпизод с превышением скорости и погоней полисмена на велосипеде стал частью рекламной кампании, но это, скорее всего, лишь слухи. Автомашины Арнольд выпускались два года и даже участвовали в международных выставках достижений науки и техники.