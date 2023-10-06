Дипломаты Киргизии и Канады обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Посол Киргизии в Канаде Бактыбек Аманбаев провел встречу с генеральным директором Бюро по вопросам приполярного региона, Европы и Евразии Министерства иностранных дел Канады и с директором Бюро по вопросам Восточной Европы и стран Евразии МИД Канады.

Посол Киргизии в Канаде Бактыбек Аманбаев провел встречу с генеральным директором Бюро по вопросам приполярного региона, Европы и Евразии Министерства иностранных дел Канады и с директором Бюро по вопросам Восточной Европы и стран Евразии МИД Канады.

В ходе этой встречи обсуждались вопросы, связанные с развитием двустороннего сотрудничества между странами, пишет телеграм-канал «МИД Кыргызстана».

Аманбаев подчеркнул, что существуют значительные возможности для улучшения политико-дипломатических, социально-экономических и культурно-гуманитарных отношений между двумя странами, и представил конкретные предложения по совместной работе в этих областях.

Представители канадской стороны отметили, что страна заинтересована в налаживании связей со странами Центральной Азии. В том числе, им интересно установить двусторонние отношения с Киргизией.

В этом ключе на встрече также обсудили возможность организации визитов официальных лиц высокого уровня в ближайшее время с целью укрепления двустороннего сотрудничества.