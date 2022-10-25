Монреальская женщина обвиняется в изнасиловании мужчины-инвалида

А помните, как мужчину обвинили в сексуальном насилии двоих женщин в очереди к гробу Королевы?

Полиция Монреаля заявляет, что 41-летняя Шаоли Хуанг обвиняется в сексуальном насилии над мужчиной с ограниченными интеллектуальными возможностями. До недавнего времени она работала в магазине на синей ветке монреальского метро, ​​где по официальной версии и произошло нападение.

Однако полиция подозревает, что у женщины могут быть и другие жертвы, поскольку ее работа позволяла ей контактировать со многими людьми.

Любая потенциальная жертва Хуан или свидетели ее предполагаемых преступлений должны связаться со следователями по сексуальным домогательствам напрямую по телефону 514-280-8502.

Дополнительную информацию можно анонимно передать в Info-Crime Montreal по телефону 514-393-1133.