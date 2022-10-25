Крупный пожар: под Монреалем сгорел мотель

Напомним, на днях в Монреале был рекордный пожар возле станции метро.

Полиция Квебека сообщила, что крупный пожар уничтожил мотель в районе Ланодьер в Квебеке рано утром в понедельник.

По словам представителя провинциальной полиции Катрин Бернар, пожар начался около 2 часов ночи в мотеле du Lac на трассе 341 в городе Л’Эпифани, примерно в 55 км к северу от Монреаля.

Около десяти человек были эвакуированы из номеров и из ресторана. Сообщений о травмах не поступало.

Из-за происшествия трасса 341 была частично перекрыта в понедельник утром.

Полиция расследует причину возгорания.