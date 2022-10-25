Крупный пожар: под Монреалем сгорел мотель

Напомним, на днях в Монреале был рекордный пожар возле станции метро.
Полиция Квебека сообщила, что крупный пожар уничтожил мотель в районе Ланодьер в Квебеке рано утром в понедельник.
По словам представителя провинциальной полиции Катрин Бернар, пожар начался около 2 часов ночи в мотеле du Lac на трассе 341 в городе Л’Эпифани, примерно в 55 км к северу от Монреаля.
Около десяти человек были эвакуированы из номеров и из ресторана. Сообщений о травмах не поступало.
Из-за происшествия трасса 341 была частично перекрыта в понедельник утром.
Полиция расследует причину возгорания.
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