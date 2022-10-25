Цены на новые дома: снижения на горизонте нет

По словам эксперта, цены на новые дома вряд ли упадут, несмотря на надежды некоторых покупателей.

По словам эксперта, цены на новые дома вряд ли упадут, несмотря на надежды некоторых покупателей.

Сопредседатель Bonneville Industries Дэни Бонневиль считает, что некоторые люди ошибочно полагают, что цены на новые дома снизятся. По его словам, единственное возможное снижение будет связано со стоимостью существующего жилья.

Однако, по его словам, может произойти спад, связанный с существующими домами, поскольку, по его словам, произошло некоторое преувеличение.

« За жилье просили 700 000 долларов, но чтобы получить дом, нужно было вложить 800 000 долларов. Резиденции были куплены без каких-либо юридических гарантий. Было совершенно безумное преувеличение. В этом месте будет корректировка», – предупредил он.

Бизнесмен утверждал, что все производители повысили заработную плату своим сотрудникам, чтобы поддержать их во время пандемии. « Если я не придерживаюсь иного мнения, я не думаю, что кто-то из моих сотрудников придет ко мне и скажет, что я могу сократить его зарплату. Кроме того, производители столкнулись со значительной потерей производительности из-за прогулов, COVID-19 и нехватки рабочей силы», – подчеркнул г-н Бонневиль, добавив, что 40% людей, работающих на его заводе, работают 40 часов в неделю.

Дэнни Бонневиль считает, что всем пришла в голову идея купить себе дом и второй дом, чтобы превратить его в Airbnb во время пандемии. « Планы по выходу на пенсию или досрочному выходу на пенсию были отложены. Это создало определенный вакуум, и спрос стал немного меньше. Учитывая все, что происходит на рынке, у нас есть потребители, которые немного более напуганы», – отметил г-н Бонневиль. Тем не менее, сопредседатель Bonneville Industries упомянул, что недавно в их офисе была организована выставка жилищного строительства, и он смог увидеть увлечение жилищной сферой.

По его словам, некоторые предприятия жилищной отрасли остались на аппарате искусственной вентиляции легких из-за многочисленных государственных субсидий. « Компании были некредитоспособными до пандемии, и их бизнес-модель не работала. Гранты подарили им вторую жизнь. Уборка будет производиться со следующего года. Компаниям, у которых есть более или менее работающая модель, будет труднее»,-предвидел он.

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