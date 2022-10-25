На северо-востоке США начали нормировать продажу мазута

На северо-востоке США так мало мазута, что продажа топлива, используемого для питания домашних печей, нормируется еще до начала зимы, сообщил 21 октября Bloomberg.

По словам Криса Херба, президента Ассоциации продавцов энергии Коннектикута, которая представляет около 600 семейных розничных торговцев в штате, некоторые оптовики в Коннектикуте ограничивают продажи мазута и солярки розничным торговцам. Эти розничные продавцы, в свою очередь, должны нормировать продажу топлива своим клиентам.

Эта мера, призванная предотвратить панические покупки, подчеркивает крайнюю нехватку топлива в гавани Нью-Йорка и регионах Новой Англии, которая привлекла внимание Белого дома. Ранее на этой неделе директор Национального экономического совета Брайан Диз заявил телеканалу Bloomberg, что запасы дизельного топлива «неприемлемо низки» и «рассматриваются все варианты» увеличения поставок и сокращения затрат для потребителей.

Согласно данным правительства США, в Новой Англии (а это традиционный оплот демократов), где больше людей сжигают дизельное топливо — тот же продукт, что и мазут — для обогрева своих домов, чем где-либо еще в стране, запасы составляют треть от типичного уровня для этого времени года.

Основным препятствием для пополнения региональных запасов топлива является резкое и устойчивое «отставание» на рынке дизельного топлива. То есть за немедленную поставку топлива платят больше, чем за поставку в будущем, что означает, что продукт со временем теряет ценность. «У нас просто нет стимула хранить большое количество продукции», — сказал Майкл Ферранте, президент Массачусетской ассоциации продавцов энергии.

Помимо дефицита, есть еще и стоимость. Согласно данным ценового агентства Argus Media, оптовая продажа мазута в порту Нью-Йорка в четверг стоила в среднем $4,09 за галлон по сравнению с $2,46 доллара в тот же период год назад. Для оптовика это означает, что заполнение 275-галлонного бака для мазута обходится примерно в $1125 долларов, типичный размер, используемый во многих домах. Но потребители будут платить намного больше этой суммы после наценок оптовика и розничного торговца.

По словам Сэма Ливьери, вице-президента Apple Oil, поставщика мазута в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, многие люди «в шоке», когда слышат цену на заправку своих резервуаров для мазута. Многие из его клиентов выбирают частичное заполнение, а некоторые говорят, что не планируют включать отопление до тех пор, пока в этом нет крайней необходимости.

Затруднения испытывают и розничные торговцы. По словам Херба, некоторые розничные продавцы, которые платят эту оптовую цену, не могут получить столько же топлива, сколько в предыдущие годы, потому что их кредитные линии напряжены, и они испытывают финансовые затруднения.

На подходе небольшое пополнение запасов перед выборами. Заполненный колониальный трубопровод и зарубежные поставки направляются в регион, что также должно помочь снизить цены в краткосрочной перспективе. В более долгосрочной перспективе глобальное сокращение предложения может усугубить дизельный кризис, поскольку наступают холодные зимние месяцы и вступают в силу европейские санкции.

Отметим, что постройка трубопровода «Кистоун» из Канады должна была решить проблему с поставкой тяжелой нефти на НПЗ США, и он был бы уже достроен, если бы президент Байден не отменил его строительство одним из первых своих указов.

Кроме того, администрация Байдена делает всё возможное для сокращения нефтедобычи в США, вроде запрета на бурение новых скважин.