Если вы пропустили прививку: Лаваль проводит блиц-вакцинацию детей от всех болезней

Вы не поверите, но мероприятие сугубо добровольное.

Органы здравоохранения Лаваля объявили блиц-вакцинацию в октябре и ноябре. это делается для того, чтобы дети в возрасте от 2 до 17 лет, которые, возможно, пропустили регулярные детские прививки, могли наверстать упущенное в рекомендуемом графике.

По данным Центра здравоохранения и социальных услуг Лаваля (CISSS), пандемия замедлила программы иммунизации в школах, в результате чего некоторые дети не получают вакцины. Центр напоминает, что отсутствие этих прививок подвергает молодых канадцев риску развития “заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцин”.

Чтобы наверстать упущенное, семьям предлагается записаться на прием в клиники, которые будут открыты 29 и 30 октября, а также 5 и 6 ноября.

Предварительная запись обязательна и доступна по телефону 450-256-1603 или онлайн через портал Clic Santé.

Вакцинация также будет проводиться в центре массовой вакцинации Centropolis, расположенном по адресу 2888 Cosmodôme Avenue в Лавале.

Если родитель не уверен, пропустил ли его ребенок прививку, ему все равно рекомендуется записаться на прием. На месте медсестра сможет просмотреть записи о вакцинации ребенка.