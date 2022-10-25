Семь тысяч долларов серийному насильнику за счёт налогоплательщиков. А потому что тюремной камере его раздели догола и обыскивали в присутствии женщины

Несчастного серийного насильника, у которого было трудное детство, заставили раздеться при обыске. Догола и при женщине. Он получил тяжёлую моральную травму.

Охрана тюремного заведения в городе Труа-Ривьер проводила стандартный обыск тюремной камеры и её обитателей, которых, как водится, попросили раздеться – это обычная процедура в любом пенитенциарном заведении любой страны мира. Но в данном случае, месье Стефан Дюперрон, преступник, осуждённый за сексуальное насилие по отношению к нескольким женщинам, вдруг с ужасом увидел, что в обыске принимает участие охранница тюрьмы. Женщина видела голого, в чём мать родила, несчастного узника!

Господин Дюперрон потребовал удалить женщину из камеры, потому что её присутствие причиняло ему моральные страдания. Он отказался оголяться и потребовал заменить даму на мужчину, что тюремное начальство сделать отказалось. Тогда несчастная жертва полицейского произвола решила обратиться с жалобой в Суд по правам человека (хотя предварительно г-н дюперрон пожаловался администрации тюрьмы, которая не усмотрела в действиях охраны нарушений.

Суд по правам человека подошёл к вопросу вдумчиво. Были опрошены свидетели, были составлены схемы, указывающие на местоположение участников процесса, были проанализированы документы. Стало ясно, что охранницу никто не загораживал, она могла видеть голого мужчину (недопустимо!).

Таким образом, высокий суд убедился, что права серийного насильника были нарушены, он получил душевную травму и достоин возмещения.

К тому же, на суде Дюперрон рассказал, что он не закоренелый серийный насильник, а жертва несчастного детства – ребёнком он подвергался насилию со стороны родителя, поэтому он не виноват в том, каким вырос. Суд признал доводы Дюперрона убедительными (нам неизвестно, прослезились ли судьи после душещипательного повествования насильника.

Дюперрону была присуждена сумма в 6 тысяч долларов в возмещение морального ущерба. Эту сумму должна выплатить ему Прокуратура Квебека, которая утвердила процедуру обыска. Ещё тысячу долларов обязан выплатить ему директор тюрьмы, который, почему-то не внял мольбам преступника удалить женщину.

Что тут скажешь? И смех, и грех. Если бы не деньги, которые негодяй получит из наших же карманов.