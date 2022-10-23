Ночной пожар в Монреале. Один из самых больших в этом году

Большой пожар на углу улиц Saint-Jacques и Sainte-Marguerite. Сгорели несколько зданий. Жильцы эвакуированы

Один из самых больших пожаров в жилом квартале Монреаля в этом году. Но жертв, к счастью нет.

Ночью с субботы на воскресенье загорелась квартира в жилом доме на углу монреальских улиц Saint-Jacques и Sainte-Marguerite, в районе Place Saint-Henri, в паре минут ходьбы от станции метро.

За несколько минут дом был охвачен огнём, и жителям пришлось спасаться, даже не успев накинуть на себя одежду. Затем огонь перекинулся на соседние дома. Все постройки на этом участке улицы датированы восьмидесятыми годами позапрошлого века, то есть, им полторы сотни лет. А при постройке домов тех времён использовалось много дерева и пожароопасных материало, что и позволило пожару быстро распространяться вдоль улицы.

Пожарные приехали по вызову очень быстро – благо, пожарная станция расположена в двух шагах от метро, но огонь полыхал с такой силой, что отстоять дома не удалось даже с помощью бригад, прибывших с других участков. Но пожарным удалось локализовать пожар и не дать огню перекинуться на следующие дома.

В настоящее время в квартале отключено электричество, много семей эвакуировано, некоторые из них отправились на постой к родственникам и друзьям, а не менее десятка семей размещены в общежитиях, преодставленных Красным Крестом.

Судя по всему, во время пожара жертв не было, хотя многие семьи потеряли всё имущество. Представитель пожарной службы Монреаля заявил, что в этом году этот пожар стал одним из самых больших в городе. Причина возгорания пока непонятна.