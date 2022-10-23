Рецепты блюд из креветок на любой вкус

Рецепты блюд с креветками: Ассорти с креветками и фруктами, креветки с авокадо, салат с креветками и кукурузой, тушёные бананы с креветкамию

Креветок на полках магазинов много, и сегодня они стали далеко не самым дорогим продуктом. И уж вкусны креветки всегда, в любом виде. Посему предлагаем вашему вниманию несколько не самых популярных рецептов. Готовьте, ешьте, радуйтесь:

Ассорти с креветками и фруктами

Популярное десертное блюдо на Тенерифе, где на каждой площади сидят люди, играют в шахаматы и вдумчиво поглащают фруктовое ассорти с креветками. Райская жизнь!

Продукты:

Штук 30-40 креветок

Средних размеров ананас

Десяток персиков

Два стакана клубники

Две столовые ложки сахарного песка

До стакана густой сметаны

Щепотка корицы

Соль

Приступаем к готовке:

Ананас режем пополам, кожицу срезаем тонко и выбираем часть мякоти изнутри, делая глубокую выемку Персики тоже режем пополам, удаляем косточки, нарезаем дольками Клубнику режем пополам – каждую ягоду Креветки варим минут пять в подсолёной воде (не переварите, чтобы не стали жётскими и вязкими) В выемки ананаса кладём креветки На креветки и вокруг кладём ягоды Выливаем сверху сметану, предварительно растёртую с сахарным песком и корицей.

Можно запивать хересом или белым вином.

Креветки с авокадо

О том, что авокадо и креветки способствуют росту, малоизвестно. А ведь для всех малорослых молодых людей эти знания важны. Одним словом, вот рецепт авокадо с креветками. И если ваш рост не так уж мал, всё равно готовьте и ешьте – закуска вкуснейшая!

Продукты:

200 граммов креветок

200-250 граммов мякоти авокадо

Столовая ложка мелко рубленых салатных листьев

Чайная ложка рубленой петрушки

Несколько маслин (штук пять)

Столовая ложка лимонного сока

Немного (чайная ложка) соевого соуса или же (если дети не будут есть эту закуску) соус специальный для этого блюда:

Две столовые ложки майонеза, столовая ложка обычного кетчупа, чайная ложка коньяка и столовая ложка густого ананасного сока

А теперь готовим креветки с авокадо:

Креветки варим (разумеется, если они не очищенные, удаляем преварительно панцырь, голову, хвостик Авокадо разминаем, сбрызгиваем лимонным соком, размешиваем с ним На авокадо выкладываем креветки Сверху поливаем соусом (соевым или специальным) Кладем маслинки, посыпаем зеленью. Закуска готова, можно пить с белым вином.

Салат с креветками и кукурузой

Воообще-то, кроме креветок и кукурузы, много, чего есть в этом салате. Надо сказать, очень приятен на вкус. Но если креветок мало положить, то вкус не очень чувствуется, а если много, то дороговатый салат получается. Впрочем, по распродаже можно и креветками запастись вдоволь, пусть в морозилке полежат.

Итак, как готовить салат с креветками и кукурузой:

Отвариваем граммов 200 креветок (если они в панцырях, то затем чистим) Варим долго граммов 300 кукурузы. Если берем готовую, то не сладкую. Варим цветную капусту — граммов 100-150, а затем разбираем на мелкие кочешки Режем кружочками граммов 150 свежих огурцов Все элементы смешиваем — креветки, огурцы, кукуруза, цветная капуста Заправляем по вкусу майонезом, сметаной, а затем солим и перчим.

Тушеные бананы с креветками

Бананы вкусны в самых разных видах – от свежих и ароматных, до банановых блинчиков и жареных аппетитных… Тушеные бананы – далеко не самое худшее изобретение человечества. Как правило, для тушения используются овощные бананы, но можно и пищевыми обойтись.

Что нам пригодится:

Килограмм спелых бананов

2 крупные луковицы

20 граммов сливочного масла

2 столовые ложки порошка карри

2 лавровых листика

Половина стакана (125 граммов) куриного бульона

Столько же молока

400 граммов креветок

Лимонный сок – столовая ложка

Соль, перец по вкусу

Как готовим тушеные бананы с креветками:

Бананы чистим, нарезаем дольками толщиной в палец примерно Лук нарезаем кубиками Растапливаем масло в глубокой сковороде, тушим лук до золотистого цвета, кладём в лук бананы (не обжечься!) Посыпаем карри и кладём лавровые листики Тушим минуты 2, не больше, после чего вливаем бульон Накрываем сковороду крышкой и тушим продукты минут 10 на умеренном огне Только теперь доливаем молоко, и опять же тушим минут десять, иногда размешивая Кладем креветки, тушим ещё минуты три Приправляем лимонным соком, перцем, солью.