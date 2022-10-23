Рецепты блюд из креветок на любой вкус
Креветок на полках магазинов много, и сегодня они стали далеко не самым дорогим продуктом. И уж вкусны креветки всегда, в любом виде. Посему предлагаем вашему вниманию несколько не самых популярных рецептов. Готовьте, ешьте, радуйтесь:
Ассорти с креветками и фруктами
Популярное десертное блюдо на Тенерифе, где на каждой площади сидят люди, играют в шахаматы и вдумчиво поглащают фруктовое ассорти с креветками. Райская жизнь!
Продукты:
- Штук 30-40 креветок
- Средних размеров ананас
- Десяток персиков
- Два стакана клубники
- Две столовые ложки сахарного песка
- До стакана густой сметаны
- Щепотка корицы
- Соль
Приступаем к готовке:
- Ананас режем пополам, кожицу срезаем тонко и выбираем часть мякоти изнутри, делая глубокую выемку
- Персики тоже режем пополам, удаляем косточки, нарезаем дольками
- Клубнику режем пополам – каждую ягоду
- Креветки варим минут пять в подсолёной воде (не переварите, чтобы не стали жётскими и вязкими)
- В выемки ананаса кладём креветки
- На креветки и вокруг кладём ягоды
- Выливаем сверху сметану, предварительно растёртую с сахарным песком и корицей.
Можно запивать хересом или белым вином.
Креветки с авокадо
О том, что авокадо и креветки способствуют росту, малоизвестно. А ведь для всех малорослых молодых людей эти знания важны. Одним словом, вот рецепт авокадо с креветками. И если ваш рост не так уж мал, всё равно готовьте и ешьте – закуска вкуснейшая!
Продукты:
- 200 граммов креветок
- 200-250 граммов мякоти авокадо
- Столовая ложка мелко рубленых салатных листьев
- Чайная ложка рубленой петрушки
- Несколько маслин (штук пять)
- Столовая ложка лимонного сока
- Немного (чайная ложка) соевого соуса или же (если дети не будут есть эту закуску) соус специальный для этого блюда:
- Две столовые ложки майонеза, столовая ложка обычного кетчупа, чайная ложка коньяка и столовая ложка густого ананасного сока
А теперь готовим креветки с авокадо:
- Креветки варим (разумеется, если они не очищенные, удаляем преварительно панцырь, голову, хвостик
- Авокадо разминаем, сбрызгиваем лимонным соком, размешиваем с ним
- На авокадо выкладываем креветки
- Сверху поливаем соусом (соевым или специальным)
- Кладем маслинки, посыпаем зеленью.
- Закуска готова, можно пить с белым вином.
Салат с креветками и кукурузой
Воообще-то, кроме креветок и кукурузы, много, чего есть в этом салате. Надо сказать, очень приятен на вкус. Но если креветок мало положить, то вкус не очень чувствуется, а если много, то дороговатый салат получается. Впрочем, по распродаже можно и креветками запастись вдоволь, пусть в морозилке полежат.
Итак, как готовить салат с креветками и кукурузой:
- Отвариваем граммов 200 креветок (если они в панцырях, то затем чистим)
- Варим долго граммов 300 кукурузы. Если берем готовую, то не сладкую.
- Варим цветную капусту — граммов 100-150, а затем разбираем на мелкие кочешки
- Режем кружочками граммов 150 свежих огурцов
- Все элементы смешиваем — креветки, огурцы, кукуруза, цветная капуста
- Заправляем по вкусу майонезом, сметаной, а затем солим и перчим.
Тушеные бананы с креветками
Бананы вкусны в самых разных видах – от свежих и ароматных, до банановых блинчиков и жареных аппетитных… Тушеные бананы – далеко не самое худшее изобретение человечества. Как правило, для тушения используются овощные бананы, но можно и пищевыми обойтись.
Что нам пригодится:
- Килограмм спелых бананов
- 2 крупные луковицы
- 20 граммов сливочного масла
- 2 столовые ложки порошка карри
- 2 лавровых листика
- Половина стакана (125 граммов) куриного бульона
- Столько же молока
- 400 граммов креветок
- Лимонный сок – столовая ложка
- Соль, перец по вкусу
Как готовим тушеные бананы с креветками:
- Бананы чистим, нарезаем дольками толщиной в палец примерно
- Лук нарезаем кубиками
- Растапливаем масло в глубокой сковороде, тушим лук до золотистого цвета, кладём в лук бананы (не обжечься!)
- Посыпаем карри и кладём лавровые листики
- Тушим минуты 2, не больше, после чего вливаем бульон
- Накрываем сковороду крышкой и тушим продукты минут 10 на умеренном огне
- Только теперь доливаем молоко, и опять же тушим минут десять, иногда размешивая
- Кладем креветки, тушим ещё минуты три
- Приправляем лимонным соком, перцем, солью.