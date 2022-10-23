Интересные факты из жизни человечества, полезные и бесполезные

Наш очередной выпуск сведений из самых разных сторон жизни

Публикуем очередной выпуск нашей коллекции самых разных незначительных, но любопытных фактов из нашей истории. Читаем и конспектируем (а вдруг пригодится?):

14 апреля 1796 года английский хирург Эдвард Дженнер сделал успешную прививку от оспы восьмилетнему Джеймсу Фиппсу. В этот день он взял субстанцию с нарыва на пальце недавно заболевшей коровьей оспой доярки Сары Нелма и ввёл её мальчику. 1 июля хирург повторил иньекцию мальчику, но использовал в этот раз уже субстанцию настоящей оспы. Болезнь не развилась – защита была безупречной.

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Каллиграф Жаклин Сварен пишет о двух латинских буквах U и V так: Одна из них напоминает вторую, растолстевшую от пива.

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Морские губки оказались неожиданно полезными для современных связистов. Ученые, разрабатывающие в лабораторяих оптические волокна, были поражены, установив, что глубоководная морская губка Euplectella обладает волокнами, превосходящими по свойствам искусственные образцы. Свет эти волокна проводят не хуже, прочность у них гораздо выше, и незачем тратиться на дорогостоящий и вредный для окружающей среды технологический цикл. Другое имя губки Euplectella – Цветочный горшок Венеры.

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Даниил Хармс любил сочинять анекдоты про великих людей: Однажды Гоголь переоделся Пушкиным и пошёл к Державину. Державин подумал, что это настоящий Пушкин, благословил его и отправился в гроб.

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В Лондоне, наряду с метрополитеном, существует специальная узкоколейная железная дорога под землёй, связывающая между собой центральную часть и все вокзалы города. Она служит для почтовых перевозок.

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Какие только праздники и соревнования не устраиваются на земном шаре. Например, раз в году, в австралийском порту Дарвин проходит соревнование пивных бочек, точнее, не самих бочек а лодок, из них сделанных.

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У многих тропических деревьев кончик листа сильно оттянут вниз и таким образом дождевая вода сливается быстрее.

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В деревнях на острове Тенерифе обычно есть главные площади, где люди неспешно пьют кофе и играют в шахматы. Если такая площадь совсем маленькая, то она называется Pausita, а если побольше размером, то Pausa.

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В одном детском стишке пионеры запрещали пионеру Фоме (таким образом было найдено антирелигиозное пояснение устойчивому выражению Фома Неверующий), купаться в реке Конго, так как в ней водятся аллигаторы. Фома пионерам не поверил и был в некотором смысле прав, так как река Конго течёт в Африке, а аллигаторы водятся в Южной и Северной Америках, а также в Азии. В Африке водятся только крокодилы.

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Самое точное описание порта Лисс, сделано самим Александром Грином: Интернациональный, разноязычный, город этот определенно напоминает бордягу, решившего, наконец, погрузиться в дебри оседлости. Дома рассажены, как попало, среди неясных намеков на улицы. Но улиц, в прямом смысле слова, не могло быть в Лиссе уже потому, что город возник на обрывках скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и винтообразными узенькими тропинками. Всё это завалено сплошной тропической зеленью.