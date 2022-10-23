Запрет на покупку недвижимости иностранными покупателями: благоприятен ли он?

Возможно, это все еще не широко известно даже среди канадских риэлторов, но двухлетний запрет Канады на покупку жилой недвижимости иностранными инвесторами вступает в силу 1 января 2023 года.

Возможно, это все еще не широко известно даже среди канадских риэлторов, но двухлетний запрет Канады на покупку жилой недвижимости иностранными инвесторами вступает в силу 1 января 2023 года. Парламент Канады принял закон – Закон о запрете на покупку жилой недвижимости неканадцами от 23 июня 2022 года – и Канадская ипотечная и жилищная корпорация заявляет: “Ожидается, что это поможет сократить приток иностранных денег в Канаду для покупки жилой недвижимости”. Но Элтон Эш, исполнительный вице-президент Re/Max Canada, считает, что подавляющее большинство людей все еще не знают об этом.

Эш сказал, что иностранные владельцы просто взяли на себя расходы в определенное время, и, в конце концов, эти меры не повлияли на ограничение иностранной собственности. Он сказал, что исследования показали, что это составляет от 2 до 3 процентов от общего объема рынка Ванкувера. То есть, практически ничего существенного. “Введение этого налога казалось драконовским, когда это была такая маленькая часть рынка”, – добавил Эш. “Теперь посмотрим на то, как это происходит по всей Канаде.

“Я думаю, что есть большая проблема с репутацией Канады, принимающей иммигрантов, принимающих людей, приезжающих в эту страну, и особенно когда большая часть нашей иммиграционной политики связана с богатством. Чем богаче иммигрант, тем легче ему попасть в страну… Отчасти это связано с покупкой дома. Теперь, когда закон был принят, это запрет. Это не налог. Это запрет на покупку недвижимости в Канаде. “Поэтому я думаю, что это наносит больший ущерб репутации Канады как гостеприимной стране во всем мире, чем что-либо еще”. И в этом есть резон.

Фил Сопер, президент и главный исполнительный директор Royal LePage, сказал, что в канадской политике как на провинциальном, так и на федеральном уровнях существует давняя традиция рассматривать иностранных инвесторов как носителей проблемы жилья в стране. Но так ли это? “Это в основном необоснованно”, – сказал Сопер, добавив, что исследования показали, что количество сделок с участием иностранных покупателей, которые не собирались жить в канадской недвижимости, было минимальным и никогда не было достаточным, чтобы сдвинуть ситуацию с места в плане доступности.

“Но это легкая мишень. Легко указать на иностранцев и сказать, что они представляют проблему, а затем ввести законодательство, будь то налоги или более драконовский прямой запрет, и сказать, что это проблема, и мы принимаем меры”, – добавил Сопер. “Гораздо сложнее решить реальную проблему, которая заключается в серьезной нехватке жилья в стране, и заставить муниципалитеты работать с провинциями, работающими с федеральным правительством, чтобы решить эту проблему. Это большая сложная задача того же масштаба, что и работа по совершенствованию нашей системы здравоохранения.

“Введение запрета или налога на иностранцев, большинство из которых имеют очень ограниченный голос в канадской политике, является легкой мишенью”. Сопер сказал, что также стоит отметить, что законодательство было принято в то время, когда рынки взрывались, а уровень запасов был на рекордно низком уровне. “Хорошая новость об этом законодательстве заключается в том, что оно не является постоянным, что было бы действительно проблематично и, вероятно, способствовало бы оспариванию соглашений о свободной торговле как незаконных. Так что двухлетний запрет, временный запрет, это пройдет быстро. Возможно, это не стоит усилий для того, кто считает, что Канада нарушает торговое законодательство”, – сказал он.

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